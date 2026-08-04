Exdirector de la Felcc advierte: “La delincuencia organizada en la frontera no es boliviana, es exterior”

Las unidades especiales de la Policía Boliviana han intensificado sus operativos de control en los municipios fronterizos con Brasil tras recientes desenlaces fatales y la confirmación de una abierta disputa territorial entre el Primer Comando de la Capital (PCC) y el Comando Vermelho. Respecto a este preocupante escenario, Juan Carlos Ramos, exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), precisó que "la delincuencia organizada en esa zona no es boliviana, es la exterior".

Conflicto de poder en tres provincias

De acuerdo a Ramos, esta pugna violenta por ejercer territorialidad se concentra principalmente en las provincias Velasco, Ángel Sandóval y Germán Busch.

Ramos explicó que "son tres provincias, por la parte histórica policial y de los hechos de sangre que se han estado dando desde el siglo pasado", las cuales colindan directamente con el territorio brasileño.

Además, remarcó que el factor climático y las condiciones del terreno juegan un rol determinante en la movilidad de estas estructuras criminales durante las diferentes épocas del año.

"No es lo mismo hablar de las 3 provincias en época de lluvia, que cuando es época seca; en esta temporada, toda esa zona se vuelve en arenales, se puede ingresar y salir por cualquier parte de la frontera vecina", advirtió el exdirector policial.

Violencia reciente y barreras de investigación

Los recientes asesinatos violentos registrados en San Ignacio y la zona de Ángel Sandóval han alertado sobre la complejidad investigativa en la región. Además, Ramos lamentó las limitaciones tácticas y la reticencia local al señalar que "toda la población ahí está ejercida a través de la cultura del silencio" y que la delincuencia alerta sobre la llegada de los uniformados, evitando el factor sorpresa.

Para hacer frente a estas organizaciones transnacionales, el experto señala en la urgente necesidad de incrementar los recursos humanos e investigativos en Santa Cruz. "No tenemos la supervisión, control ni tampoco fiscalización del espacio aéreo, ¿dónde están los radares que se compraron hace 10 años?", cuestionó Ramos, enfatizando que movilizar contingentes requiere sostenibilidad económica.

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