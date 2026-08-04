Rumbo a Urkupiña: Inspeccionan rutas de la festividad con observaciones en iluminación y bacheo

Con la mirada puesta en la festividad de la Virgen de Urkupiña, que se llevará a cabo del 14 al 16 de agosto, las autoridades y representantes institucionales intensifican las labores preparatorias. En las últimas horas se llevó a cabo una inspección detallada de las rutas para verificar el estado de los trabajos de bacheo y el sistema de iluminación.

Tras el recorrido de verificación nocturna, el presidente de la Asociación de Fraternidades, René Valdés, señaló que se ejecutaron trabajos de bacheo tras las observaciones realizadas en la segunda promesa; sin embargo, advirtió que aún persisten tareas pendientes.

En cuanto al alumbrado público, Valdés indicó que se han cambiado varias luminarias, mejorando la visibilidad en gran parte del trayecto, aunque reconoció que todavía existen puntos oscuros que deben ser atendidos con urgencia por seguridad de los peregrinos y danzarines.

Uno de los puntos más críticos señalados por el sector es la calle Soruco. Ante las dificultades presentadas en esta arteria, Valdés conversó con el alcalde municipal y adelantó que, si los vecinos de la zona no brindan las condiciones adecuadas, se evaluará una modificación en la ruta de entrada para las próximas gestiones.

Exigen control acústico a locales comerciales

Otro de los reclamos planteados por la Asociación de Fraternidades apunta a la contaminación acústica generada por los locales de comida y comercio ubicados a lo largo del recorrido.

Los dirigentes denunciaron que varios establecimientos instalan parlantes de gran potencia en plena calle, generando una interferencia sonora que perjudica directamente a las fraternidades durante su paso y dificulta el ritmo de los danzarines. Por ello, exigieron a las autoridades un estricto control acústico y el reordenamiento del comercio informal en los días previos a la festividad.

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