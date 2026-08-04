Caso maletas: Justicia ordena libertad al exjuez Hebert Zeballos

La jueza Rosario Ximena Flores Paniagua, del Juzgado Quinto de Instrucción Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres de Santa Cruz, emitió un mandamiento de libertad a favor del ex juez Hebert Zeballos Domínguez quién era investigado por el caso maletas en el mes de enero en el aeropuerto de Viru Viru.

El documento judicial ordena al gobernador del régimen penitenciario de Santa Cruz, Palmasola, poner en inmediata libertad al imputado, siempre que no estuviera detenido por otro proceso.

Medidas cautelares personales

Según el mandamiento, la disposición se emite en cumplimiento de un Auto de Vista de fecha 24 de julio de 2026, que ordena la aplicación de medidas cautelares personales.

El caso se encuentra en etapa preparatoria y está registrado con el CUD 701102302600031.

Investigación por Ley 1008

De acuerdo con el documento, el proceso es seguido por el Ministerio Público de oficio contra Hebert Zeballos Domínguez y otros, por la presunta comisión de los delitos de tráfico de sustancias controladas, asociación delictuosa y confabulación, previstos en la Ley 1008 y el Código Penal.

El mandamiento fue librado en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, este 4 de agosto de 2026.

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