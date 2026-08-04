Comité pro Santa Cruz respalda cambios en el gabinete y exige resultados concretos al Gobierno

El Comité pro Santa Cruz calificó como positivos los cambios realizados en el gabinete ministerial, luego de que el Gobierno redujera de 14 a 12 las carteras de Estado. No obstante, la institución remarcó que la prioridad es que las nuevas autoridades cumplan los compromisos asumidos y den respuesta a las principales demandas de la población.

El vicepresidente del Comité pro Santa Cruz, Agustín Zambrana, sostuvo que toda renovación en el gabinete representa una oportunidad para mejorar la gestión pública, especialmente en áreas que han sido objeto de constantes cuestionamientos.

“Los cambios siempre son positivos, más aún cuando hay críticas permanentes que se van dando en diferentes áreas. La ciudadanía espera que estos relevos sirvan para mejorar la gestión del Estado”, manifestó.

Zambrana afirmó que la población demanda soluciones concretas a problemas como el abastecimiento de combustible, la generación de empleo y el funcionamiento eficiente de las instituciones públicas.

“Queremos cosas básicas. Queremos que el Estado funcione, queremos combustible y que nos den la oportunidad de trabajar y ejercer nuestras actividades con normalidad”, señaló.

Asimismo, indicó que la expectativa ciudadana no está centrada en los nombres de las nuevas autoridades, sino en los resultados que puedan mostrar durante su gestión.

“Esperamos que los ministros hagan lo que prometen. Más que quiénes son o qué dicen que harán, lo importante es que cumplan sus compromisos. Con eso tendremos mejores días y mejores condiciones para todos los bolivianos”, afirmó.

El cívico también expresó su preocupación por temas estructurales, como el avance del proceso autonómico y la distribución de recursos, señalando que aún existen demandas que, a su criterio, no son atendidas por el Gobierno.

Finalmente, Zambrana reiteró que el Comité espera que los nuevos ministros trabajen para resolver los problemas más urgentes del país y respondan a las necesidades de la población con acciones concretas.

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