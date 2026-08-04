El conductor del camión involucrado en el accidente de tránsito que cobró la vida de dos estudiantes fue aprehendido por la Policía y permanece en dependencias de Tránsito, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del hecho.

De acuerdo con el informe policial, el accidente ocurrió alrededor de las 08:30 en la zona de San Isidro, cuando un camión colisionó con una motocicleta en la que se trasladaban dos adolescentes, de 13 y 16 años, quienes se dirigían a su unidad educativa. Ambas perdieron la vida a consecuencia del impacto.

Un efectivo de Tránsito informó que, tras el hecho, el conductor no prestó auxilio a las víctimas y abandonó el lugar. Sin embargo, posteriormente fue localizado en San Isidro y aprehendido.

“Un accidente de tránsito a las 8:30, en una colisión en donde dos niñas, una de 13 y otra de 16 años, que estaban yendo al colegio, es cuando un camión atropelló, no auxilió, se dio a la fuga, y lo pillaron en San Isidro. Ahora está aprehendido”, manifestó el uniformado.

La autoridad confirmó que el conductor permanece bajo custodia policial en dependencias de Tránsito, donde se realizan las actuaciones investigativas correspondientes.

Respecto a las diligencias legales, el efectivo indicó que inicialmente los familiares expresaron su oposición a la práctica de la autopsia legal. No obstante, posteriormente un abogado de la familia informó que el procedimiento sí se llevaría a cabo conforme a la normativa vigente, para establecer oficialmente las causas de la muerte. Los cuerpos serán trasladados a Vallegrande para la realización de los estudios forenses.

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