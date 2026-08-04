La ciudad de Sucre, capital constitucional de Bolivia, dio inicio a las actividades por los 201 años de independencia del país con una serie de actos patrios que reúnen a autoridades, estudiantes y población en general.

Los festejos comenzaron con el tradicional desfile escolar, donde niños y unidades educativas rindieron homenaje a la patria en la histórica Plaza 25 de Mayo.

Chuquisaca preparada para recibir a visitantes

El gobernador de Chuquisaca, Luis Ayllón, encabezó las actividades y destacó que el departamento se encuentra preparado para recibir a quienes lleguen hasta la capital boliviana para participar de los actos conmemorativos.

“Chuquisaca ya está listo para recibir a todos los visitantes en este aniversario de 201 años”, manifestó.

La autoridad resaltó la importancia histórica de Sucre como escenario donde nació Bolivia como Estado independiente.

Foto Gobernación de Chuquisaca.

Un llamado a la unidad nacional

Durante los actos, las autoridades transmitieron un mensaje de unión entre los bolivianos y destacaron el valor de los símbolos patrios.

“Que se sientan orgullosos de ser bolivianos, la tricolor nos une y desde la capital decirles que la única forma de salir adelante es en unidad”, expresaron.

El mensaje central de la jornada estuvo enfocado en fortalecer la identidad nacional y dejar de lado las diferencias para avanzar como país.

Foto Gobernación de Chuquisaca.

Desfiles y homenajes continúan en Sucre

Las actividades patrias continuarán durante la jornada con diferentes actos cívicos y el desfile de instituciones que rendirán homenaje a Bolivia en su aniversario.

Desde la capital histórica del país, Sucre se convierte nuevamente en el centro de las celebraciones nacionales, recordando los 201 años de la firma del Acta de Independencia.

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