Cisterneros denuncian que 200 cisternas llevan hasta dos semanas varadas en Senkata

Transportistas de cisternas realizaron este martes un mitin de protesta en la planta de YPFB de Senkata, en El Alto, para denunciar que decenas de vehículos permanecen paralizados desde hace varios días sin poder descargar combustible importado desde Argentina y Paraguay.

Los cisterneros señalaron que la demora responde a una presunta falta de pago por parte de YPFB a las empresas privadas proveedoras del carburante, situación que estaría impidiendo la recepción del producto pese a que, según afirman, existen las condiciones técnicas para el descarguío.

"Mientras no haya pago, nosotros no descargamos. El empresario privado no larga ni una gota mientras no le paguen", explicó uno de los transportistas afectados.

200 cisternas continúan esperando

De acuerdo con los denunciantes, alrededor de 200 cisternas permanecen en espera, algunas desde hace más de dos semanas, lo que afecta tanto a los conductores como a la logística de distribución de combustible.

Los transportistas también señalaron que la prolongada espera les genera gastos adicionales en alojamiento y alimentación, además de las dificultades ocasionadas por permanecer varios días en la ciudad de El Alto.

"Estamos como unas 200 cisternas más o menos... algunos ya llevan más de dos semanas esperando", afirmó el conductor, quien pidió una pronta solución para agilizar el descarguío del combustible.

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