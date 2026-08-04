Policía interviene propiedad en Las Petas donde presuntamente se refugiaban extranjeros tras crímenes en frontera

El operativo, desplegado en comunidades cercanas a Las Petas y San Matías, tras una serie de hechos violentos atribuidos a una disputa entre organizaciones criminales que operan en la frontera con Brasil.

Efectivos de unidades especiales de la Policía Boliviana ingresaron este martes a una propiedad ubicada en la comunidad San Antonio de la Sierra, distante a unos 30 kilómetros de Las Petas, donde presuntamente se refugiaban ciudadanos extranjeros, según información preliminar obtenida por los equipos de Inteligencia.

El operativo fue ejecutado por grupos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), personal especializado en crimen organizado y otras unidades policiales, en el marco de las acciones de reforzamiento de seguridad en la zona fronteriza.

El subcomandante departamental de la Policía, Juan Carlos Revollo, informó que el despliegue busca consolidar una presencia policial permanente en sectores considerados estratégicos para la seguridad del departamento.

“Estamos dando cumplimiento al Plan de Operaciones Halcón y se están desplazando efectivos policiales a dos sectores donde se van a realizar trabajos de patrullajes sostenibles, ubicación de puntos estratégicos y críticos. Asimismo, se van a realizar dispositivos estacionarios de control estáticos en toda esa área que comprende Ascensión de la Frontera hasta Las Petas”, explicó Revollo.

La autoridad policial señaló que los sectores intervenidos fueron identificados por los equipos de Inteligencia luego del análisis de antecedentes relacionados con hechos registrados en la región fronteriza, donde en los últimos días se incrementaron las investigaciones por actividades vinculadas al crimen organizado.

Refuerzo policial tras una ola de violencia

Un grupo especial de la Policía llegó la noche del lunes hasta San Matías y desde primeras horas de este martes inició los rastrillajes en diferentes puntos de la zona fronteriza, luego de una serie de ataques armados que dejaron seis personas fallecidas entre finales de julio y los primeros días de agosto.

Más de un centenar de policías pertenecientes a unidades especiales participan del despliegue, además de efectivos militares que mantienen controles preventivos en diferentes sectores desde el pasado fin de semana.

Las acciones contemplan patrullajes, controles estacionarios, rastrillajes y posibles allanamientos en zonas consideradas críticas.

Disputa entre grupos criminales

San Matías, municipio fronterizo con Brasil, ha registrado en los últimos años varios hechos violentos relacionados con ataques armados. Las autoridades policiales señalaron que los recientes asesinatos podrían estar vinculados a una disputa entre organizaciones criminales como el Primer Comando Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV).

La violencia alcanzó también comunidades cercanas como Ascensión de la Frontera y San Ignacio de Velasco, donde se registraron ataques que dejaron como víctimas a civiles y a un efectivo policial.

El subteniente Yerson Salazar Aliendres, de 27 años, fue asesinado durante una intervención policial y sus restos fueron encontrados 48 horas después durante un operativo de búsqueda. En esas acciones, la Policía también informó sobre la intervención de dos pistas clandestinas.

Posteriormente, otro hecho violento ocurrió en San Ignacio de Velasco, donde un veterinario y propietario de un restaurante fue asesinado con varios impactos de arma de fuego dentro de su negocio.

Investigación continúa abierta

Pese al despliegue de las fuerzas de seguridad, los hechos violentos registrados en la zona fronteriza aún permanecen bajo investigación. Hasta el momento, una persona fue aprehendida y vinculada con el asesinato del oficial policial, encontrándose actualmente recluida en el penal de Palmasola.

La Policía mantiene los operativos en San Matías, San Ignacio de Velasco y comunidades aledañas con el objetivo de identificar a los responsables de los ataques y fortalecer el control estatal en una de las zonas fronterizas más sensibles del país.

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