El Gobierno de Rodrigo Paz salió al frente para explicar las modificaciones realizadas dentro de la estructura ministerial y aseguró que la reducción de carteras responde a una planificación orientada a lograr un Estado más eficiente.

El vocero presidencial, José Luis Gálvez, señaló que la decisión forma parte de un proceso de reorganización que busca combinar austeridad con una mayor capacidad de respuesta.

De 21 ministerios a una estructura más reducida

Gálvez comparó la actual estructura del Ejecutivo con gestiones anteriores y destacó la reducción del número de ministerios.

“El gobierno de Evo Morales tenía 21 ministerios, el de Arce Catacora 17. Nosotros comenzamos con 14 y hoy por hoy tenemos 12”, explicó.

Según el vocero, la modificación fue resultado de un análisis previo para definir una estructura acorde a las necesidades actuales del país.

Funciones serán redistribuidas

El representante del Ejecutivo explicó que las atribuciones de las carteras eliminadas serán trasladadas a otros ministerios.

Algunas funciones pasarán a:

Ministerio de Economía.

Ministerio de Desarrollo.

Ministerio de la Presidencia.

La finalidad, según indicó, es evitar duplicidad de tareas y mejorar la coordinación entre áreas del Gobierno.

Creación de un centro de Gobierno

Gálvez destacó que la nueva estructura permitirá fortalecer la coordinación institucional mediante un centro de Gobierno encabezado por el Ministerio de la Presidencia y bajo la conducción del presidente.

“Optimizando las funciones, agilizando el quehacer, se crea un centro de gobierno que permite la coordinación conjunta”, afirmó.

Gobierno responde a críticas por la Agencia Nacional de Turismo

Respecto a las críticas del sector turístico por la eliminación del Ministerio de Turismo, el vocero presidencial aseguró que la creación de una agencia especializada permitirá fortalecer la actividad.

“No tendrían por qué haber descontentos, porque las decisiones tomadas aún van a potenciar aún más la industria del turismo y la valoración de nuestra cultura, nuestra gastronomía”, señaló.

Según explicó, la nueva Agencia Nacional de Turismo permitirá captar recursos y desarrollar políticas con un enfoque más práctico.

“El tener una agencia va a permitir la captación de recursos y encarar de manera mucho más pragmática el quehacer del turismo”, agregó.

Gobierno apuesta por un Estado más compacto

El Ejecutivo sostiene que los cambios buscan reducir gastos administrativos y concentrar esfuerzos en áreas estratégicas.

Mientras algunos sectores cuestionan la eliminación de ministerios y advierten posibles efectos en la representación institucional, el Gobierno afirma que la nueva estructura permitirá una gestión más rápida, coordinada y eficiente.

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