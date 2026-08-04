El constante incremento del precio del pollo mantiene preocupados tanto a comerciantes como a consumidores en el mercado Antiguo Abasto de Santa Cruz. Este martes, el kilo llegó a comercializarse a 29 bolivianos, un precio que representa un fuerte aumento en comparación con la semana pasada.

Los vendedores aseguran que hace apenas unos días el kilo se ofrecía entre Bs 12 y Bs 13, por lo que el alza ha sorprendido al sector y ha provocado una caída en las ventas.

"Tenemos bastante preocupación porque el precio del pollo está subiendo de manera abismal. La pasada semana lo vendíamos entre 12 y 13 bolivianos el kilo y hoy ha llegado a 29 bolivianos", expresó una comerciante.

Los vendedores señalaron que diariamente reciben listas con nuevos precios, pero afirman desconocer las razones del incremento, situación que también dificulta responder a las consultas de los compradores.

"Pedimos a los avicultores que expliquen a la población por qué está subiendo el precio. Todos los días amanecemos con un costo diferente y nosotros no tenemos una respuesta para darle a nuestros clientes", indicaron.

El impacto ya se refleja en los hábitos de consumo. Según los comerciantes, muchas familias han reducido la cantidad de pollo que compran o buscan piezas más pequeñas para ajustar su presupuesto.

"Las ventas han disminuido bastante. Estamos vendiendo mucho menos que antes y la gente busca pollos más pequeños para gastar menos", señalaron.

Mientras persiste la incertidumbre sobre el comportamiento del mercado, los consumidores esperan una explicación de la cadena productiva y medidas que permitan estabilizar el precio de uno de los alimentos más consumidos por las familias bolivianas.

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