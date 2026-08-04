Así será el desfile cívico escolar por los 201 años de independencia: actividades y horarios en Santa Cruz

Los estudiantes de Santa Cruz se preparan para rendir homenaje a los 201 años de la independencia de Bolivia con desfiles cívicos escolares que se desarrollarán de manera simultánea este miércoles 5 de agosto en los 54 distritos educativos del departamento.

El director de la Dirección Departamental de Educación (DDE) de Santa Cruz, Nelson Nery Alcócer Coca, informó que las actividades forman parte del inicio del mes patrio y buscan fortalecer el civismo y el sentido de pertenencia entre los estudiantes.

“Iniciamos el mes patrio, muy contentos de ser bolivianos. Son 201 años de vida y el sector educativo ya ha instruido el embanderamiento de todas las unidades educativas y direcciones distritales”, manifestó.

La autoridad explicó que el acto central se realizará en el frontis de la DDE, donde participarán más de 15 unidades educativas, mientras que, de forma paralela, también se desarrollarán desfiles cívicos en los demás distritos educativos del departamento.

“El día de mañana se rinde homenaje con un desfile cívico escolar en el frontis de la DDE y, de manera simultánea, en los 54 distritos educativos”, señaló.

Asimismo, indicó que fueron invitadas autoridades departamentales y municipales, entre ellas el gobernador Juan Pablo Velasco y el alcalde Manuel Saavedra, además de concejales y asambleístas, para participar de los actos protocolares.

Horario y recorrido

Según explicó Alcócer, la concentración está prevista para las 08:30, seguida de un acto cívico que incluirá poesía, danza, una reseña histórica y la entonación de los himnos. Posteriormente, los estudiantes recorrerán tres cuadras hasta el frontis de la DDE, donde se desarrollará el desfile acompañado por bandas estudiantiles.

“Es importante, una vez más, sentirnos bolivianos y sentirnos orgullosos de ser bolivianos”, enfatizó.

Actos cívicos en las unidades educativas

El director de la DDE señaló que las unidades educativas ya realizan actividades conmemorativas para fomentar el fervor cívico y revalorizar la identidad nacional entre los estudiantes.

“Tenemos que inculcar el fervor cívico y, sobre todo, revalorizar esa pertenencia de sentirnos orgullosos de Bolivia, de su diversidad cultural y de nuestra amada patria”, afirmó.

Feriado largo

Finalmente, la autoridad recordó que ya fue emitido el instructivo que dispone la suspensión de actividades educativas por el feriado nacional del 6 de agosto y el descanso del viernes, por lo que no habrá clases entre el jueves y el domingo. Las labores escolares se reanudarán el lunes 10 de agosto.

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