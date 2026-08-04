En el mes en que Bolivia celebra su independencia, uno de los destinos que más orgullo genera a nivel internacional vuelve a captar la atención de miles de visitantes. Se trata del Palacio de Sal, el primer hotel construido con bloques de sal del mundo, ubicado a orillas del imponente Salar de Uyuni, en el departamento de Potosí.

Rodeado por el desierto de sal más grande del planeta, volcanes, lagunas e islas milenarias, este singular hotel combina arquitectura, naturaleza y hospitalidad en una experiencia difícil de encontrar en otro lugar del mundo.

Un sueño que nació en medio del salar

La historia comenzó a principios de la década de los 90, cuando el empresario potosino Juan Gabriel Quesada quedó atrapado durante una travesía por el Salar de Uyuni.

Tras pasar la noche a la intemperie, fue auxiliado por una caravana de llamas cuyos pobladores transportaban bloques de sal. Aquella experiencia no solo le salvó la vida, sino que también inspiró una idea revolucionaria: construir un hotel utilizando el recurso más abundante del salar.

Después de varios intentos y años de trabajo, ese sueño tomó forma y dio origen al actual Palacio de Sal, considerado hoy uno de los principales íconos turísticos de Bolivia.

Un hotel cinco estrellas construido con sal

El hotel cuenta con 42 habitaciones, categorías estándar, media y superior, además de un spa, restaurante y todos los servicios de un establecimiento de cinco estrellas.

Gran parte de su estructura fue levantada con bloques de sal extraídos del propio salar. Las paredes, pisos, muebles y elementos decorativos mantienen la esencia del mineral, mientras que la madera se utiliza como complemento por su resistencia y compatibilidad con este tipo de construcción.

Solo los ambientes donde existe humedad permanente, como baños, cocina y spa, fueron edificados con materiales convencionales para garantizar la seguridad y conservación del inmueble.

Un símbolo del turismo boliviano

Con el paso de los años, el Palacio de Sal se convirtió en mucho más que un hotel. Es un referente del turismo nacional y una muestra del espíritu emprendedor que logró posicionar a Uyuni entre los destinos más visitados de Sudamérica.

Actualmente recibe turistas de distintos continentes que llegan atraídos por la posibilidad de dormir en una construcción única en el mundo, rodeados por uno de los paisajes naturales más impresionantes del planeta.

Una invitación para conocer Bolivia

Durante este mes de agosto, cuando el país celebra un nuevo aniversario de su independencia, el Palacio de Sal se presenta como una de las mejores opciones para quienes desean recorrer Bolivia y descubrir destinos que combinan historia, innovación y belleza natural.

Porque viajar también es una forma de celebrar al país, y pocos lugares representan mejor la creatividad y el potencial turístico boliviano que este emblemático hotel construido con sal.

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