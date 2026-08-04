Parlamentarios enfrentan posiciones por la reducción de ministerios

Los primeros efectos políticos del cambio de gabinete comenzaron a generar reacciones en la Asamblea Legislativa. Parlamentarios de diferentes fuerzas expresaron posiciones encontradas sobre la decisión del Ejecutivo de modificar la estructura ministerial.

Mientras algunos consideran que la reducción de ministerios permitirá optimizar recursos y hacer más eficiente el funcionamiento del Estado, otros advierten que los cambios podrían generar mayor concentración de poder y burocracia.

El diputado del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Ricardo Rada, afirmó que la medida va en línea con recomendaciones de organismos internacionales que plantean contar con un Estado más pequeño, pero eficiente.

“Muchos organismos internacionales siempre recomiendan tener un Estado pequeño pero eficiente, y creo que en ese camino han marcado este tipo de cambio”, señaló.

Según el legislador, reducir ministerios permitiría disminuir gastos relacionados con la estructura estatal y destinar esos recursos a sectores prioritarios.

“Reducir ministerios siempre reduce la carga salarial, van a ahorrar un poco de plata que puede ser destinada a infraestructura, salud y educación”, explicó.

Rada cuestionó que durante los últimos años el Estado haya sido visto como una fuente de generación de empleos públicos.

“El Estado, el Gobierno se veía en los últimos años como una agencia de empleo”, afirmó.

Oposición cuestiona concentración de funciones

Desde la bancada de Libre, el diputado Rafael López expresó una postura crítica frente a los cambios implementados.

El legislador aseguró que la nueva estructura podría convertir al Ministerio de la Presidencia en un “supraministerio”, concentrando demasiadas funciones.

“Lo que está haciendo es generar un supraministerio, como es el Ministerio de la Presidencia, haciéndolo centralista”, manifestó.

Según López, la decisión podría afectar la distribución de responsabilidades dentro del Ejecutivo.

“Lo correcto sería la distribución, la descentralización, que cada entidad tenga su propia autonomía”, señaló.

Debate sobre eficiencia y descentralización

El parlamentario opositor sostuvo que la medida no generaría beneficios para el país y alertó sobre posibles dificultades administrativas.

“Todo se va a concentrar en un solo ministerio, el tema de la carga laboral, la centralización de los procesos, la burocracia, todo concentrado en un solo ministerio”, afirmó.

Una reforma que abre debate político

Las modificaciones en la estructura del Ejecutivo abren una nueva discusión entre quienes defienden un Estado con menor gasto administrativo y quienes consideran que la reorganización podría afectar la distribución de funciones.

El debate continuará en los próximos días mientras las autoridades expliquen el alcance de los cambios y sus efectos en la gestión pública.

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