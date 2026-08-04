A solo tres kilómetros del centro de Uyuni, en Potosí, se encuentra uno de los atractivos turísticos más visitados del país: el Cementerio de Trenes, un museo al aire libre que conserva 18 locomotoras que fueron utilizadas desde finales del siglo XIX para el transporte de pasajeros y minerales.

El lugar se ha convertido en una parada obligatoria para turistas nacionales y extranjeros que llegan a la región para visitar el Salar de Uyuni. Sus enormes estructuras de hierro permiten a los visitantes recorrerlas, subir a ellas y conocer de cerca una parte importante de la historia ferroviaria boliviana.

Testigo del auge minero de Bolivia

Isaac Fermín Chara, guía de turismo, explicó que las locomotoras comenzaron a operar a partir de 1889, durante una época en la que el ferrocarril era fundamental para el traslado de minerales y personas en el altiplano boliviano.

“Esto es un repositorio cultural viviente. La gente viene, sube, disfruta y recuerda los tiempos antiguos en los que estas locomotoras a vapor movían pasajeros y minerales”, señaló durante una visita guiada.

Las máquinas permanecen como testimonio del desarrollo económico que impulsó la minería en Bolivia durante más de un siglo.

Una de las primeras paradas para los turistas

El Cementerio de Trenes suele ser la primera parada de los recorridos turísticos que parten desde Uyuni hacia el salar y otros destinos del suroeste potosino.

Cada día cientos de visitantes llegan para recorrer el lugar, tomar fotografías y contemplar de cerca las imponentes locomotoras que, pese al paso del tiempo, siguen despertando admiración.

Muchos turistas incluso optan por caminar desde el centro de la ciudad hasta el sitio para disfrutar del paisaje y conocer este atractivo histórico.

Vista del Salar de Uyuni. Foto: Fernando Aguilar / Red Uno

Abierto las 24 horas

Una de las características más llamativas del lugar es que permanece abierto todo el tiempo, permitiendo a los visitantes acudir tanto al amanecer como al atardecer.

Las antiguas locomotoras se han convertido en escenarios ideales para fotografías, especialmente durante la salida y puesta del sol, cuando el paisaje del altiplano ofrece imágenes espectaculares.

Un símbolo turístico de Uyuni

El Cementerio de Trenes es considerado uno de los espacios más emblemáticos de Uyuni y una muestra del patrimonio histórico ferroviario de Bolivia.

Los responsables del sitio invitaron a las familias y turistas a visitar este atractivo para conocer una parte de la historia nacional y disfrutar de una experiencia diferente.

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