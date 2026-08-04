Alcalde Dockweiler destaca más de 200 resultados en primeros 90 días de gestión

El alcalde de La Paz, César Dockweiler, realizó un balance de sus primeros 90 días de gestión, periodo en el que aseguró que encontró una administración municipal marcada por la desorganización y que su prioridad fue ordenar la institución, impulsar auditorías y sentar las bases para nuevos proyectos en beneficio de la ciudad.

Problemas administrativos de la anterior gestión

La autoridad sostuvo que la anterior gestión dejó una Alcaldía con información incompleta y problemas administrativos. "Hemos encontrado una ciudad que ha sido administrada por la desidia, el desinterés, la improvisación y presuntos negociados", afirmó.

Dockweiler informó que su administración inició 55 procesos de auditoría, de los cuales 11 ya concluyeron, además de 19 procesos de transparencia y 11 denuncias penales presentadas ante el Ministerio Público.

Más de 200 resultados en 90 días

En cuanto a la gestión municipal, señaló que durante este periodo se lograron más de 200 resultados en diferentes áreas y subalcaldías, además de presentar un plan para fortalecer las recaudaciones y mejorar la inversión pública.

"No hay que quedarse en el pasado y cómo hemos recibido la ciudad, sino empezar a soñar en cómo va a ser transformada la ciudad", manifestó.

Consultado sobre los recientes cambios en el gabinete nacional, el alcalde valoró la designación de Fernando Aramayo como ministro de la Presidencia, destacando su experiencia técnica y su capacidad de diálogo, aunque evitó pronunciarse sobre el nuevo canciller por no conocer en detalle su trayectoria.

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