“La sospechosa está aprehendida”: investigan feminicidio tras la muerte de una mujer en Satélite Norte

Un nuevo caso de presunto feminicidio es investigado por el Ministerio Público y la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) en el municipio de Warnes, luego de que la autopsia médico-legal estableciera que una mujer de 52 años murió por estrangulamiento mecánico y no por suicidio, como se presumió inicialmente.

El hecho se registró en la zona de Satélite Norte. De acuerdo con el fiscal asignado al caso, Luis Alberto Alba, durante la madrugada del domingo al lunes se recibió el reporte de una presunta muerte por ahorcamiento en un árbol, por lo que se realizó el levantamiento legal del cadáver.

Sin embargo, una vez que el cuerpo fue trasladado a la morgue, surgieron dudas sobre la causa del fallecimiento, motivo por el cual se ordenó la autopsia correspondiente.

“Una vez hecha la autopsia, se confirmó que se trataba de una muerte violenta”, informó el fiscal.

Tras los resultados del examen forense, el Ministerio Público procedió al arresto y posterior aprehensión de la principal sospechosa, quien es la pareja de la víctima, una mujer de 48 años.

Según las primeras investigaciones y declaraciones de testigos, ambas mantenían una relación conflictiva. De acuerdo con la información preliminar, existían constantes episodios de violencia y presuntas agresiones físicas relacionadas con exigencias de dinero.

El fiscal señaló que, presuntamente, el consumo de bebidas alcohólicas habría influido en el desenlace del hecho; sin embargo, aclaró que las investigaciones continúan para establecer con precisión las circunstancias y el móvil del crimen.

La autopsia determinó que la causa de la muerte fue una estrangulación mecánica.

“La sospechosa se encuentra aprehendida y será puesta a disposición del juez de control jurisdiccional”, confirmó Alba.

El caso es investigado por el presunto delito de feminicidio, mientras el Ministerio Público continúa con la recolección de elementos de prueba para esclarecer lo ocurrido.

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