Fuerzas Armadas condecoran al ministro Mauricio Zamora por servicios distinguidos

En el marco de los actos conmemorativos por los 201 años de creación de las Fuerzas Armadas, el ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Mauricio Zamora, fue distinguido con la condecoración "Coronel Eduardo Avaroa" en reconocimiento a sus servicios distinguidos.

La imposición de la condecoración estuvo a cargo del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Víctor Hugo Valderrama Quezada, durante la ceremonia oficial realizada por el aniversario de la institución castrense.

El reconocimiento forma parte de las distinciones otorgadas a autoridades e instituciones que, según las Fuerzas Armadas, realizaron aportes relevantes en beneficio del país y de la entidad militar.

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