Desde el corazón de la historia: Chuquisaca inicia los festejos por los 201 años de Bolivia

A pocos días de la conmemoración de los 201 años de independencia de Bolivia, las autoridades de Chuquisaca dieron inicio a una serie de actividades cívicas y culturales desde el histórico Palacete de La Florida, uno de los símbolos más representativos de la época republicana del país.

Durante una presentación realizada en este monumento, el gobernador de Chuquisaca, Luis Ayllón, destacó la importancia histórica y cultural del lugar, que en su momento funcionó como residencia presidencial y centro de gobierno nacional.

“Estamos agradecidos por la visita y por poder mostrar nuestra cultura, nuestra identidad y nuestras danzas. Este monumento que conservamos los chuquisaqueños es patrimonio cultural e histórico, porque desde acá se llegó a gobernar Bolivia. Es un palacio construido a finales del siglo XIX”, señaló la autoridad.

Un símbolo de la vida republicana

Ayllón afirmó que el Palacete de La Florida representa una parte fundamental de la historia del país y de la identidad chuquisaqueña. “Conserva la identidad de la vida republicana. Representa a Chuquisaca, a la República y a la unidad de los bolivianos. Estamos aquí para homenajear los 201 años de vida de Bolivia”, manifestó.

El gobernador resaltó además el papel histórico de la ciudad de Sucre como escenario de importantes acontecimientos nacionales, entre ellos la firma del Acta de Independencia en 1825.

“Sucre ha escrito en la historia el Acta de Independencia y tiene un propósito que nos une a todos los bolivianos”, sostuvo.

Actividades durante todo agosto

La autoridad informó que las celebraciones por el aniversario patrio ya comenzaron y se extenderán durante todo el mes.

“Estamos trabajando todas las autoridades de Chuquisaca. Recién empezamos con los actos culturales y cívicos, y tendremos actividades hasta el 30 de agosto”, indicó. Según explicó, el objetivo es fortalecer el sentido de pertenencia y promover espacios de encuentro entre las diferentes regiones y culturas del país.

Un llamado a recuperar el liderazgo y la unidad

Durante su intervención, Ayllón también hizo un llamado a fortalecer el trabajo conjunto entre regiones y autoridades para impulsar el desarrollo nacional.

“Pido que no perdamos la esperanza de retomar el liderazgo en nuestras regiones. Nos falta llevar adelante propuestas y que los gobernantes allanen el camino para lograr el bien común”, afirmó.

Asimismo, destacó que Sucre continúa siendo un espacio de diálogo y encuentro para bolivianos de distintas procedencias.

Una joya arquitectónica de Bolivia

Ubicado a unos 4,5 kilómetros de la ciudad de Sucre, el Palacete de La Florida fue construido a finales del siglo XIX por el expresidente y empresario minero Aniceto Arce Ruiz. Considerado una de las joyas de la arquitectura republicana boliviana, el inmueble funcionó como residencia y oficina presidencial durante su mandato entre 1888 y 1892.

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