Gobernador Velasco exige militarizar la frontera con Brasil ante escalada de violencia en Santa Cruz

El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, exigió al Gobierno nacional la militarización de la frontera con Brasil, especialmente en los municipios de San Matías, Ascensión de la Frontera y Las Petas, como respuesta a los recientes hechos de sicariato y violencia registrados en el departamento.

A través de sus redes sociales, la autoridad informó que sostuvo una reunión con asambleístas departamentales, representantes de la provincia Ángel Sandoval, autoridades de Seguridad Ciudadana, miembros de la Policía y del Ejército para analizar la situación de inseguridad.

“Estos hechos no solo afectan la seguridad de las familias cruceñas, que hoy viven con miedo, sino que también afectan la imagen de nuestro departamento ante el mundo”, manifestó.

Pide presencia militar y respaldo legal

Velasco cuestionó que continúen ocurriendo asesinatos pese a las medidas de seguridad implementadas y planteó que el Ministerio de Defensa despliegue efectivos militares en las zonas fronterizas más sensibles.

Asimismo, solicitó la emisión de un decreto supremo que establezca el marco legal para el uso de armas por parte de los militares y que les otorgue respaldo jurídico durante el cumplimiento de sus funciones.

Anuncian plan departamental de seguridad

La Gobernación también anunció la convocatoria al Consejo Departamental de Seguridad Ciudadana para aprobar un Plan Departamental de Seguridad orientado a centralizar información, promover investigaciones, coordinar acciones institucionales y fortalecer la prevención del delito.

Según Velasco, esta labor será impulsada por la Secretaría Departamental de Seguridad Ciudadana en coordinación con los municipios y entidades del sistema de seguridad.

Crearán centro de inteligencia preventiva

Entre las medidas anunciadas se encuentra la creación de un Centro Departamental de Comando, Control e Inteligencia Preventiva, que integrará tecnología para el monitoreo de delitos.

La iniciativa contempla el uso de mapas del delito, drones, botones de emergencia y sistemas de análisis de datos para fortalecer la respuesta ante hechos criminales.

Otra de las propuestas presentadas por la Gobernación es un proyecto de ley para otorgar validez jurídica a las notificaciones rojas de Interpol dentro del país.

Velasco sostuvo que actualmente estas alertas permiten identificar a personas buscadas internacionalmente, pero no posibilitan una acción inmediata para su captura, situación que, según afirmó, favorece la fuga de delincuentes.

“Bolivia se ha convertido en un refugio para criminales internacionales. Con este proyecto se dará validez jurídica a la notificación roja de Interpol en el territorio nacional”, señaló.

Vincula la seguridad con la descentralización de recursos

El gobernador también relacionó la problemática de seguridad con la distribución de recursos económicos y defendió la propuesta del “50-50”, argumentando que los departamentos necesitan mayores ingresos para fortalecer a la Policía y mejorar los servicios públicos.

“Los recursos que se generan en los departamentos deben quedarse en los departamentos para brindar seguridad, salud y educación de calidad”, afirmó.

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