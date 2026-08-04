Reportaje brasileño revela cómo PCC y Comando Vermelho operan en la frontera con Bolivia

Un reportaje de la televisión brasileña puso nuevamente bajo la lupa la actividad de organizaciones criminales como el Primer Comando de la Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV) en la frontera entre Bolivia y Brasil.

El trabajo periodístico expuso cómo estos grupos operarían en zonas fronterizas para controlar rutas utilizadas para el traslado de sustancias controladas, una situación que coincide con las alertas emitidas por autoridades bolivianas ante el incremento de hechos violentos en regiones limítrofes.

La frontera entre Brasil y Bolivia bajo observación

El programa brasileño Entre Comillas realizó un recorrido por la zona fronteriza entre Guajará-Mirim, en el estado de Rondônia, y Guayaramerín, en el departamento del Beni.

El equipo periodístico, acompañado por efectivos de la Policía Federal de Brasil, mostró sectores utilizados para cruces ilegales entre ambos países y explicó la complejidad del control en una región marcada por extensas áreas fronterizas.

Según el reportaje, esta zona representa uno de los principales puntos utilizados para el ingreso y traslado de droga producida en países vecinos.

Organizaciones criminales y disputa por rutas

La difusión del documental ocurre en medio de una creciente preocupación en Bolivia por la presencia de estructuras criminales internacionales.

El Gobierno boliviano señaló que grupos como el PCC y el Comando Vermelho estarían disputando corredores estratégicos para el tráfico de drogas hacia mercados internacionales.

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, afirmó que la violencia registrada recientemente estaría relacionada con esta disputa.

“Los grupos brasileños criminales, PCC y Comando Vermelho, se pelean un corredor para sacar droga al exterior”, manifestó.

San Matías, escenario de violencia

La situación coincide con una ola de hechos violentos registrada en el departamento de Santa Cruz, especialmente en la zona fronteriza de San Matías.

Durante la última semana se reportaron cinco asesinatos, entre ellos la muerte del subteniente de la Policía Yerson Salazar, quien perdió la vida durante un operativo.

Estos hechos generaron pedidos de mayor presencia estatal y refuerzo de los controles en la frontera.

Policía refuerza operativos en la frontera

Tras los recientes hechos, un contingente de unidades especiales de la Policía Boliviana llegó a la zona para ejecutar patrullajes y operativos.

Entre los grupos desplegados se encuentran:

Delta.

DACI.

Crimen Organizado.

Antinarcóticos.

Los efectivos iniciaron trabajos de rastrillaje en comunidades rurales de Ascensión de la Frontera, con el objetivo de fortalecer la seguridad y combatir actividades ilícitas.

Una frontera estratégica bajo presión

La presencia de organizaciones criminales internacionales y la disputa por rutas del narcotráfico mantienen en alerta a las autoridades de ambos países.

Mientras Brasil y Bolivia refuerzan sus controles, los organismos de seguridad buscan contener el avance de redes criminales que aprovechan la complejidad geográfica de la frontera para operar.

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