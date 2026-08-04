“Hay zonas impenetrables”: exjefe policial alerta sobre expansión del crimen organizado en Bolivia

La ola de hechos violentos registrada en Santa Cruz, donde en pocos días se reportaron nueve muertes en distintos casos vinculados a ataques armados y presuntas actividades del crimen organizado, volvió a encender el debate sobre la seguridad en Bolivia.

Ante este escenario, el coronel de Policía Nelson Miranda señaló que la situación debe analizarse de manera objetiva y considerando antecedentes acumulados durante varios años. “Esto no surge hace unos meses o hace un año, sino que tiene antecedentes”, afirmó, al advertir que el país enfrenta fenómenos criminales cada vez más complejos.

Alertan sobre territorios sin control estatal

Miranda sostuvo que uno de los principales riesgos es la existencia de regiones donde la presencia estatal se ha debilitado y donde grupos irregulares intentan imponer sus propias reglas.

“Dentro de nuestro territorio estamos teniendo algunos territorios que están pretendiendo emular lo que son las favelas. Es decir, territorios que impiden la presencia del Estado, de las fuerzas de seguridad y que se resisten al cumplimiento de la ley”, manifestó.

Según el exjefe policial, esta situación representa una amenaza para la institucionalidad y el control territorial del país.

Violencia extrema no es un fenómeno nuevo

El coronel recordó que Bolivia ya registró episodios de extrema violencia en años anteriores, particularmente en algunas regiones del país.

“No nos olvidemos que en la región del Trópico fueron asesinados efectivos policiales y militares. Ahora vemos personas que son degolladas. Esto es un proceso de descomposición de algunas regiones del país”, indicó.

A su juicio, estos hechos reflejan intentos de ciertos grupos por ejercer poder y autonomía al margen del Estado.

El crimen organizado amplía sus actividades

Miranda explicó que las organizaciones criminales que operan en Bolivia no solo están vinculadas al narcotráfico, sino también a otras actividades ilícitas.

“Estas organizaciones criminales no solamente se dedican al tráfico de droga, sino también al tráfico de armas, tráfico de vehículos robados y legitimación de ganancias ilícitas”, afirmó.

Asimismo, advirtió que estos grupos cuentan con importantes recursos económicos y armamento, lo que incrementa su capacidad operativa.

Cuestiona el debilitamiento institucional

El exjefe policial consideró que la seguridad fue descuidada durante varios años y que tanto la Policía como otras instituciones estatales requieren fortalecimiento.

“La Policía ha sido debilitada en los últimos años y lo peor que puede ocurrir en esta crisis es que se politice el tema de seguridad”, señaló. En ese sentido, pidió despolitizar las instituciones y encarar el problema como una política de Estado.

Observaciones sobre el Trópico y las fronteras

Miranda afirmó que existen zonas donde el ingreso policial resulta complejo, mencionando al Trópico de Cochabamba como uno de los casos más sensibles.

También sostuvo que las regiones fronterizas requieren una mayor presencia estatal integral, no solo policial, sino también de las Fuerzas Armadas, la justicia y otras entidades públicas.

“Falta presencia del Estado. En muchas zonas fronterizas no existe presencia suficiente del sistema de justicia ni de otras instituciones estatales”, señaló.

Impacto en la imagen internacional

El coronel advirtió que los problemas relacionados con el narcotráfico, el lavado de dinero y la corrupción están afectando la imagen del país a nivel internacional.

“Todas nuestras exportaciones son observadas y todos nuestros movimientos como ciudadanos bolivianos también son observados”, sostuvo.

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