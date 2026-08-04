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¡Lo logramos! Campaña solidaria de Red Uno logró recaudar Bs 120 mil para Luisito

El niño con parálisis cerebral recibió equipos, alimentos, terapias y el respaldo de cientos de personas que se sumaron a la iniciativa solidaria.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

04/08/2026 13:32

Agregar Reduno en
Foto: La madre de Luisito agradeció por la ayuda brindada desde el canal Red Uno. Red Uno.
La Paz

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La campaña solidaria impulsada para ayudar a Luisito, un niño de cuatro años con parálisis cerebral, logró recaudar Bs 120.000, monto que permitirá cubrir parte de su tratamiento, terapias y mejorar significativamente sus condiciones de vida.

Luisito podrá vivir bien 

La historia de Luisito conmovió a la población luego de que su madre y su abuela acudieran en busca de ayuda debido a las dificultades económicas que enfrentaban para costear leche, pañales, fisioterapia y otros insumos indispensables. Gracias a la respuesta de la ciudadanía, el pequeño recibió un andador ortopédico, además de una cama, cocina, refrigerador, lavadora, alimentos y suplementos nutricionales.

La fisioterapeuta Carla, quien asumió el tratamiento del menor, destacó el potencial del niño para avanzar en su rehabilitación. "Luisito tiene mucho potencial", afirmó, al señalar que respondió positivamente a las primeras sesiones de terapia.

Emocionada, la madre del pequeño agradeció el apoyo recibido y aseguró que continuará luchando por la recuperación de su hijo.

"Nunca lo voy a dejar solo, siempre voy a estar para él", expresó entre lágrimas.

La campaña también permitió que otras personas e instituciones se sumaran con apoyo profesional y donaciones, fortaleciendo las posibilidades de que Luisito continúe con su proceso de rehabilitación y mejore su calidad de vida.

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