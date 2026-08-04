Caso Fondo Indígena: pedirán a Brasil revocar refugio temporal de Nemesia Achacollo

La parte denunciante en el caso Fondo Indígena anunció que presentará documentación ante el Comité Nacional para los Refugiados (CONARE) de Brasil para solicitar la revocatoria del refugio temporal otorgado a la exministra Nemesia Achacollo, con el objetivo de que sea extraditada a Bolivia y continúe enfrentando los procesos judiciales en su contra.

No se trata de persecución política

El abogado Eduardo León afirmó que Achacollo no puede ser considerada una perseguida política, sino que enfrenta investigaciones por presuntos hechos de corrupción relacionados con el manejo del Fondo Indígena.

"No es una perseguida política, es una persona que está siendo procesada por delitos de corrupción y por un desfalco de más de Bs 4.000 millones al Fondo Indígena", sostuvo.

Según explicó, la parte denunciante recopila elementos para demostrar ante las autoridades brasileñas la naturaleza de los procesos que enfrenta la exautoridad y solicitar que el refugio concedido sea únicamente temporal y posteriormente revocado.

Autoridades investigan el hecho

León también cuestionó la salida de Achacollo del país cuando cumplía detención domiciliaria y señaló que ese aspecto deberá ser esclarecido por las autoridades competentes.

"El Conare tiene que conocer estos elementos para poder acreditar que ella estaba bajo detención domiciliaria; no sabemos cómo logró salir del país", manifestó.

El abogado indicó que, una vez presentada la documentación, esperan que las autoridades brasileñas reconsideren la medida y permitan que la exministra retorne a Bolivia para responder ante la justicia por las acusaciones en su contra.

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