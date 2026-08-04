El gesto de Lionel Messi que emocionó a Madrid tras los devastadores incendios

Lionel Messi volvió a demostrar que su influencia trasciende el fútbol. Esta vez, el capitán de la selección argentina fue noticia por un gesto de solidaridad que ha conmovido a España.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, confirmó que el astro argentino realizó una donación de 80 mil euros destinada a colaborar con la reconstrucción de la Sierra Oeste de Madrid, una de las zonas más golpeadas por los recientes incendios forestales.

El agradecimiento llegó a través de un mensaje publicado en la red social X.

"Leo Messi ha donado 80.000 euros para la reconstrucción de la Sierra Oeste de Madrid. Quiero darle las gracias y decirle que los madrileños esperamos recibirle pronto para darle el aplauso que se merece", escribió Díaz Ayuso.

La aportación del futbolista se produce en un momento clave para la región, donde continúan las labores de recuperación tras uno de los incendios más devastadores registrados en las últimas décadas. El fuego afectó a 17 municipios, obligó a evacuaciones y dejó miles de hectáreas calcinadas, mientras las autoridades mantienen un operativo permanente para evitar reactivaciones y avanzar en la reconstrucción.

Aunque el incendio ya se encuentra estabilizado y bajo control, siguen vigentes restricciones en algunas de las zonas más afectadas. Equipos de bomberos y brigadas forestales continúan vigilando el perímetro y extinguiendo puntos calientes para garantizar la seguridad de los habitantes.

Con este aporte, Messi vuelve a protagonizar una acción solidaria que trasciende el deporte y se suma a otras iniciativas humanitarias que ha impulsado a lo largo de su carrera, reafirmando que su legado también se construye fuera de los estadios.

Mira la programación en Red Uno Play