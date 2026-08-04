Lupo hace balance de su gestión y destaca fortalecimiento institucional

Tras ser postulado por el presidente Rodrigo Paz como representante permanente de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), el exministro de la Presidencia, José Luis Lupo, hizo un balance de su gestión y afirmó que su principal tarea fue reconstruir las instituciones del país.

Lupo agradece la confianza

Lupo agradeció al mandatario por la confianza depositada para ocupar uno de los principales cargos del Ejecutivo durante los primeros meses de Gobierno y también expresó su reconocimiento al equipo que lo acompañó en esa etapa.

"Quiero empezar agradeciendo al presidente de la República, Rodrigo Paz Pereira, por haberme dado la confianza de ocupar uno de los cargos más importantes en el Ejecutivo", manifestó.

Recontruyendo el país

La exautoridad sostuvo que el país fue recibido en una situación compleja y que el trabajo de su gestión estuvo orientado a fortalecer el aparato estatal mediante mecanismos de transparencia y eficiencia.

"Nuestro principal objetivo fue reconstruir el país, construir sus instituciones, fortalecerlas y crear sistemas que no dependan de la gente, sino que sean transparentes y eficientes", afirmó.

Lupo también ratificó su compromiso de continuar trabajando por Bolivia desde las funciones que le sean encomendadas, mientras su designación como embajador ante la OEA aguarda el tratamiento y aprobación de la Cámara de Senadores.

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