La creación de la Agencia Nacional de Turismo divide opiniones

La creación de la Agencia Nacional de Turismo abrió un nuevo debate entre el Gobierno y los representantes del sector turístico.

Mientras el Ejecutivo sostiene que la nueva estructura permitirá agilizar procesos, eliminar burocracia y promover el turismo en Bolivia, empresarios hoteleros expresaron preocupación por la desaparición del Ministerio de Turismo y sus posibles efectos en la actividad económica.

Hoteleros expresan preocupación por la medida

El vicepresidente de la Cámara Hotelera de Santa Cruz, Jorge Vaca, manifestó su rechazo al cambio y aseguró que existe preocupación dentro del sector.

“Es lamentable, es difícil explicar la frustración que tiene el sector ante una medida que de verdad nos sorprende a todos”, afirmó.

Según Vaca, el turismo representa una actividad económica importante para el país y requiere una representación directa dentro del Gobierno.

“Ese tipo de actividades culturales y turísticas generan millones de dólares en una economía”, señaló.

Advertencia sobre proyectos y empleo

El representante hotelero sostuvo que el cierre del Ministerio de Turismo podría afectar iniciativas que estaban en desarrollo.

“Muchos de los proyectos avanzados con la ex ministra Cintia Yáñez pueden quedar en el tintero”, indicó.

Además, expresó preocupación por posibles consecuencias en el empleo dentro del sector.

Según su criterio, la nueva estructura podría generar más dificultades administrativas y reducir las oportunidades para empresarios y trabajadores vinculados al turismo.

¿Desaparecerá el impulso al turismo?

Consultado sobre el futuro del fomento turístico, Vaca cuestionó que la nueva agencia pueda responder con la rapidez que requiere el sector.

“Vamos a volver a la política antigua de la burocracia, del tiempo, de ‘te atiendo cuando haya espacio en la agenda’, cuando necesitamos respuestas inmediatas”, afirmó.

El representante empresarial pidió políticas que permitan reactivar el turismo y aprovechar el potencial económico del país.

Gobierno asegura que habrá menos burocracia

Desde el Ejecutivo defienden la creación de la Agencia Nacional de Turismo y aseguran que el objetivo es mejorar la gestión del sector.

Según la explicación oficial, la nueva institución permitirá:

Reducir trámites administrativos.

Agilizar procesos.

Promover inversiones turísticas.

Fortalecer la actividad turística nacional.

El futuro del turismo entra en discusión

La modificación de la estructura estatal abre una nueva discusión sobre cuál debe ser el modelo para impulsar el turismo en Bolivia.

Mientras los empresarios piden mayor respaldo institucional y políticas rápidas, el Gobierno apuesta por una nueva entidad que, según afirma, busca hacer más eficiente la promoción turística del país.

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