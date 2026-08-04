Transporte Libre de Cochabamba advierte posible aumento de pasajes por subida de costos

El Transporte Libre de Cochabamba advirtió que analiza aplicar un reajuste en las tarifas del servicio público debido al incremento de los costos operativos, el encarecimiento de repuestos y la dificultad para acceder a combustible.

El dirigente del sector, Mario Ramos, afirmó que los transportistas atraviesan una situación económica complicada y que, ante la falta de soluciones, se verían obligados a trasladar parte de estos costos a los usuarios, aunque aseguró que esa no es la medida que buscan adoptar.

Ramos explicó que la escasez de diésel afecta el funcionamiento de las unidades de transporte, reduciendo la frecuencia de trabajo y generando pérdidas económicas para los conductores.

“Ya que el Gobierno no nos da solución, no nos va a quedar de otra que descargarnos con la población. No vamos a seguir nosotros subiéndonos la carga”, manifestó el dirigente.

Señaló que varios vehículos están operando con menor frecuencia debido a la falta de carburante y que esta situación afecta tanto al transporte público de pasajeros como al transporte de carga.

Dólar flexible encarece repuestos y mantenimiento

El sector también expresó preocupación por el impacto del régimen de tipo de cambio flexible en sus costos de operación. Los transportistas aseguran que en las últimas semanas aumentaron los precios de repuestos, llantas y servicios de mantenimiento debido a la variación en la cotización del dólar.

Los choferes sostienen que la subida de los costos de importación afecta directamente al mantenimiento de los vehículos y reduce los ingresos del sector.

Advierten efectos en la economía de la población

El dirigente del Transporte Libre indicó que un posible incremento en las tarifas podría generar un efecto en cadena sobre los precios de productos y servicios, debido a que el transporte es parte fundamental del traslado de mercancías.

“Esto viene a la par del uso del transporte, los mecanismos que hacen para traer sus productos. Nosotros traemos productos del cono sur, del trópico”, explicó Ramos.

El sector anunció que continuará evaluando la situación y no descartó plantear una nivelación de pasajes si no existen respuestas frente a la crisis del combustible y el aumento de los costos operativos.

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