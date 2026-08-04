A días de la celebración del aniversario de la independencia de Bolivia, parlamentarios de distintas fuerzas políticas reafirmaron que Sucre es la única capital constitucional del país, respaldada por la historia, la legislación vigente y la Constitución Política del Estado.

Los legisladores recordaron que en la Casa de la Libertad se firmó el Acta de la Independencia el 6 de agosto de 1825, un hecho que marcó el nacimiento de Bolivia como Estado soberano.

Cortez: “La Constitución establece de manera clara que Sucre es la capital”

El senador Marcelo Cortez destacó que el reconocimiento de Sucre como capital está establecido en la Constitución Política del Estado y señaló que este tema forma parte del patrimonio histórico de todos los bolivianos.

“Ratificando lo que la Constitución Política del Estado reza en su artículo 6, donde dice de manera clara y explícita que Sucre es la única capital de Bolivia”, afirmó.

Cortez sostuvo que la historia de Sucre no corresponde únicamente al departamento de Chuquisaca, sino al país entero, al ser escenario de acontecimientos fundamentales para la creación de Bolivia.

Calderón: “Aquí nació la libertad y aquí nació Bolivia”

La presidenta de la Brigada Parlamentaria de Chuquisaca, Lenny Calderón, resaltó el valor histórico y constitucional de Sucre y convocó a la población a participar de las actividades por la efeméride nacional.

“Porque la única capital constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia es Sucre. Aquí nació la libertad, aquí nació Bolivia y en estas fechas estamos esperando a todos los bolivianos para que nos visiten y podamos festejar juntos el día que nació nuestra amada Bolivia”, remarcó.

Calderón informó que para los actos conmemorativos del 6 de agosto se prevé la llegada de autoridades nacionales, parlamentarios, embajadores y representantes diplomáticos.

Solís: “La historia y la Constitución señalan que Sucre es la capital constitucional”

El diputado Marcelo Solís afirmó que el reconocimiento de Sucre como capital está sustentado tanto en los antecedentes históricos como en la normativa constitucional.

“Es lo que señala la historia, la Constitución Política del Estado y es lo que señala la historia: que Sucre es la capital constitucional y es el lugar donde se ha fundado Bolivia”, expresó.

El legislador señaló que corresponde continuar con las actividades de celebración por la independencia nacional, destacando el papel de Sucre como cuna de la fundación del país.

Respaldo histórico y jurídico de la capitalidad de Sucre

La capitalidad de Sucre cuenta con antecedentes legales desde el siglo XIX. El 12 de julio de 1839, el Congreso General Constituyente y el presidente provisional José Miguel de Velasco aprobaron la norma que declaró oficialmente a Chuquisaca como Capital de la República y estableció el nombre de Ciudad de Sucre.

Actualmente, la Constitución Política del Estado reconoce a Sucre como capital constitucional de Bolivia. El artículo 6 establece la organización territorial del país y señala a Sucre como la capital del Estado.





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