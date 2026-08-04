Asalto en Chimoré: Agricultor resulta herido de bala en una pierna tras resistirse al robo de su celular

En el municipio de Chimoré, en la zona del trópico de Cochabamba, un agricultor de 47 años resultó gravemente herido de bala tras ser víctima de un asalto perpetrado por delincuentes que buscaban arrebatarle su teléfono celular y objetos de valor.

De acuerdo con el reporte preliminar, el incidente ocurrió cuando la víctima se dirigía a cumplir sus labores cotidianas en el campo. En el trayecto, fue interceptado repentinamente por tres antisociales que se movilizaban a bordo de un vehículo.

Los delincuentes amenazaron al agricultor para que entregara sus pertenencias. Sin embargo, ante la negativa de la víctima y su resistencia al asalto, uno de los antisociales sacó un arma de fuego y le disparó a la altura de la pierna. Con el botín en su poder, los sujetos abordaron el motorizado y huyeron con rumbo desconocido.

Tras el ataque, transeúntes que circulaban por el lugar brindaron auxilio inmediato al herido. Inicialmente, fue trasladado al centro de salud de Chimoré; sin embargo, debido a la complejidad de la lesión, los médicos determinaron su derivación al hospital central de Villa Tunari. En dicho centro médico se indicó que el agricultor presenta un proyectil alojado a la altura del muslo derecho, por lo que permanece bajo observación y atención médica especializada.

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) tomó conocimiento del caso de manera inmediata y se encuentra ejecutando las diligencias investigativas para dar con el paradero de los autores.

Por su parte, el Ministerio Público abrió una investigación formal por los presuntos delitos de robo agravado y tentativa de homicidio, enfocando los esfuerzos en identificar a los ocupantes del vehículo y esclarecer este hecho de inseguridad que sacude al trópico cochabambino.

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