Feminicidio en Satélite Norte eleva a 53 los casos registrados en Bolivia

El Ministerio Público investiga un nuevo caso de feminicidio registrado en la zona de Satélite Norte, municipio de Warnes, donde una mujer de 59 años fue hallada sin vida con evidentes signos de violencia en el interior de su vivienda. Con este hecho, la cifra de feminicidios en Bolivia asciende a 53 en lo que va del año, de los cuales 11 corresponden al departamento de Santa Cruz.

El fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos Flores, informó que la investigación se encuentra en marcha para esclarecer las circunstancias del crimen y garantizar que el caso no quede en la impunidad.

El ministerio Público ejecuta todos los actos investigativos para esclarecer este lamentable hecho e identificar y aprehender al responsable, garantizando que el caso no quede en la impunidad”, afirmó Zeballos.

Por su parte, el fiscal asignado al caso, Luis Alfredo Alba, explicó que el 3 de agosto de 2026 se inició una investigación de oficio por el delito de feminicidio contra Angélica G.N.B., pareja de la víctima e identificada como la principal investigada.

La investigación se sustenta en el acta de acción directa elaborada por efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), el informe del médico forense y otros elementos recolectados durante las primeras diligencias. De manera preliminar, vecinos del lugar señalaron que ambas mujeres habrían sostenido una discusión poco antes del fallecimiento.

La autopsia médico-legal practicada por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) estableció que la víctima, identificada como Melbi M.B., falleció a causa de anoxia encefálica, compresión cervical externa y asfixia mecánica por estrangulamiento a lazo. Además, presentaba diversas lesiones compatibles con un hecho de violencia.

El Ministerio Público continúa con la recolección de pruebas para determinar las circunstancias del crimen y definir la situación jurídica de la investigada, mientras las estadísticas oficiales reflejan que Bolivia registra 53 víctimas de feminicidio en lo que va de 2026, 11 de ellas en el departamento de Santa Cruz.

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