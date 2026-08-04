Crisis en el sistema de "Ojo Vivo": La gran mayoría de cámaras de seguridad en Cochabamba están fuera de servicio por obsoletas

La seguridad ciudadana en Cochabamba enfrenta un panorama crítico. Desde la Policía Boliviana alertan que la gran mayoría de las cámaras de videovigilancia del sistema "ojo vivo" se encuentran inoperativas, una problemática atribuida al desgaste natural, la antigüedad de los equipos y la falta de una solución técnica definitiva pese a los informes enviados de manera reiterada a la Gobernación y la Alcaldía.

Radiografía del colapso tecnológico

De acuerdo con los datos oficiales proporcionados por el Tcnl. Germán Ojeda, director de Gestión Estratégica, el universo total alcanza las 528 cámaras, divididas de la siguiente manera:

Ministerio de Gobierno, Gobernación y Alcaldía: 428 dispositivos, de los cuales solo 33 funcionan en perfectas condiciones . El resto presenta fallas críticas como falta de señal, ralentización o imágenes pixeladas.

Donación china: 100 dispositivos, de los cuales solo 7 se encuentran operativos.

Desde las instalaciones de Radio Patrulla 110, donde se realiza el monitoreo constante, se explicó que los equipos datan de los años 2011, 2012 y 2017, operando con resoluciones de 2 y 4 megapíxeles. José Chain, representante de la unidad, señaló que al intentar realizar acercamientos para identificar placas de control o rostros, la baja resolución lo impide.

"Los equipos ya son caducos, están desactualizados completamente. Hoy en día, los nuevos paradigmas tecnológicos exigen cámaras de 16 megapíxeles con inteligencia artificial, capaces de detectar rostros y placas de forma automatizada", advirtió Chain.

Asimismo, se indicó que gran parte de la infraestructura y servidores pertenecen a una empresa que ya no opera comercialmente en el país ni en la región, lo que dificulta enormemente la adquisición de repuestos y componentes de reemplazo.

La respuesta de la Alcaldía: Diagnóstico en curso y licitación

Ante esta situación, el municipio de Cochabamba informó que se encuentra a la espera de un diagnóstico técnico integral que concluirá en aproximadamente tres semanas. Este estudio permitirá evaluar el estado de las 200 cámaras que pertenecen a la administración municipal y definir un presupuesto financiado mediante el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).

Juan José Ayaviri, director de Comunicación de la Alcaldía, detalló que la intervención requiere un alto nivel técnico especializado y que el relevamiento servirá para reparar pantallas, recuperar dispositivos dañados e incluso renovar la central afectada recientemente por una descarga eléctrica.

"Vamos a invertir no solamente en la reparación de lo que se pueda reparar, sino también, por encargo del Alcalde, prevemos renovar por completo la vigilancia en Cochabamba con nueva tecnología", afirmó Ayaviri.

Controversia por datos técnicos y cámaras chinas

Respecto a la discrepancia de cifras entre la Policía y el Ejecutivo municipal, la Alcaldía aclaró que se debe a un tema de criterios técnicos y de administración. Mientras la institución del verde olivo considera inoperativas aquellas cámaras que presentan fallas de pixeles o retrasos, el municipio las contabiliza como activas si emiten algún tipo de señal.

Finalmente, sobre las 100 cámaras de donación china entregadas a la policía, el municipio deslindó responsabilidades administrativas al señalar que no cuentan con actas oficiales de entrega ni acuerdos firmados que respalden su tuición legal, advirtiendo que intervenir en ellas sin sustento documental constituiría una observación legal en el uso de recursos públicos.

Mira la programación en Red Uno Play