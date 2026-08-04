La Gobernación de Santa Cruz invitó a la población a aprovechar el feriado largo por los 201 años de la independencia de Bolivia para recorrer los principales destinos turísticos del departamento, al tiempo que confirmó que toda la red vial departamental se encuentra transitable para garantizar el desplazamiento de viajeros y transportistas.

La asesora de Cultura y Turismo, Sarah Mansilla, recomendó planificar los viajes de acuerdo con el tipo de experiencia que buscan los visitantes, ya sea aventura, descanso o actividades familiares. Destacó que Santa Cruz cuenta con siete regiones turísticas que ofrecen una amplia variedad de atractivos naturales, culturales y gastronómicos.

Entre los destinos sugeridos mencionó a Porongo, Cotoca y Buena Vista, además de Samaipata, considerado uno de los principales referentes turísticos de los valles cruceños. También invitó a visitar la Chiquitania, con sus iglesias misionales en municipios como San Javier, Concepción y San Rafael, así como el sudeste del departamento, donde Roboré, Santiago de Chiquitos y Aguas Calientes destacan por sus paisajes naturales y riqueza cultural.

Asimismo, recomendó contratar servicios de agencias de turismo legalmente establecidas y verificar con anticipación la disponibilidad de hospedaje y transporte antes de emprender viajes de larga distancia.

Red vial habilitada

Por su parte, el responsable del Servicio Departamental de Caminos (Sedcam), Fernando Córdoba, informó que una inspección técnica realizada en las 15 provincias confirmó que todas las rutas departamentales se encuentran habilitadas para la circulación durante el feriado patrio.

“Se acerca un feriado patrio muy especial, una fecha de encuentro donde miles de familias viajan a reencontrarse y a recorrer nuestras hermosas provincias. Hoy, como Gobernación de Santa Cruz y a través del Servicio Departamental de Caminos, queremos darles una excelente noticia: toda la red vial departamental está transitable”, afirmó Córdoba.

La autoridad explicó que, si bien existen algunas afectaciones menores en determinados tramos, estas no impiden la circulación vehicular.

“Hemos concluido una inspección técnica rigurosa en las 15 provincias. Gracias a las buenas condiciones climáticas y al trabajo permanente de nuestras cuadrillas en campo, garantizamos que tanto las familias como el sector transporte podrán desplazarse hacia su destino sin inconvenientes. Queremos informarles que en las provincias Ángel Sandoval, Ichilo, Ñuflo de Chávez, Cordillera, Obispo Santisteban y en la zona de Los Valles existen afectaciones menores en plataformas. En estos tramos específicos el tránsito está garantizado, pero solicitamos conducir con precaución y a una velocidad moderada”, agregó.

Finalmente, Córdoba exhortó a los conductores a respetar la señalización vial, colaborar con los controles y evitar el consumo de bebidas alcohólicas antes de conducir, con el fin de preservar la seguridad durante los desplazamientos por el feriado.

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