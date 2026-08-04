“¿Dónde quedará Cultura?”: Doria Medina cuestiona demora en cambios del gabinete y ausencia de mujeres

El político y empresario Samuel Doria Medina se pronunció este martes sobre la reestructuración del gabinete ministerial realizada por el Gobierno y expresó una serie de observaciones relacionadas con el tiempo que tomó concretar los cambios, la eliminación del Ministerio de Turismo y Culturas y la escasa representación femenina en el nuevo equipo de ministros.

A través de una publicación en su cuenta de Facebook, Doria Medina afirmó que el entonces ministro José Luis Lupo impulsó una gestión orientada a profundizar las reformas estructurales planteadas por Rodrigo Paz; sin embargo, sostuvo que esa iniciativa encontró resistencia dentro del propio gabinete.

“José Luis Lupo intentó que la gestión de Rodrigo Paz se profundizara con cambios estructurales, pero chocó con la agenda inmediatista y relajada de otros importantes ministros. El presidente nunca quiso dirimir entre estas dos estrategias y entonces el gabinete se trabó”, escribió.

Asimismo, consideró que la decisión de modificar la estructura ministerial llegó con demora y advirtió que el factor tiempo es determinante para impulsar las transformaciones anunciadas por el Ejecutivo.

“Se tardó mucho en resolver este problema, como si el tiempo no contara para lograr el objetivo del cambio de modelo. Pero el tiempo es un factor político de primera importancia”, agregó.

Doria Medina también cuestionó la desaparición del Ministerio de Turismo y Culturas, señalando que la creación de una agencia dedicada al área turística genera incertidumbre.

“Por otra parte, la desaparición del Ministerio de Turismo y Culturas dejó más preguntas que respuestas. La creación de una 'agencia' que se dedique al Turismo es algo que se sale de la tradición estatal boliviana; habrá que ver en qué consiste”, expresó.

Finalmente, manifestó su preocupación por la composición del nuevo gabinete, al indicar que solo una mujer ocupa una cartera ministerial.

“¿Dónde quedará Cultura, que es muy importante para darle una referencia conceptual a las transformaciones que hay que realizar? No me gustó ver la foto del gabinete sin mujeres. La única que queda es la ministra de Salud. El gabinete es un importante espacio de poder, así que en él debería haber una mejor representación de la mitad de la población y de los diversos grupos sociales”, concluyó.

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