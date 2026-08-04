Intensa búsqueda en la frontera con Brasil: Policía identifica ruta de escape de sicarios

La Policía Boliviana mantiene un despliegue operativo continuo en la zona fronteriza con Brasil, intensificando los operativos de rastrillaje tras identificar las rutas utilizadas por los sicarios vinculados a los recientes casos de acribillamiento registrados en la región.

Agentes de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (Felcn) y diversos grupos de inteligencia se han apostado en puntos estratégicos del límite internacional. Según la información policial procesada, este sector constituye uno de los principales accesos ilegales que los antisociales —presuntamente de nacionalidad extranjera y vinculados al crimen organizado— emplean para huir del país de manera clandestina tras perpetrar hechos delictivos.

Operativos exhaustivos en la frontera

Las acciones de control se concentran en el amplio perímetro fronterizo que conecta con el municipio de San Matías. En la zona, las fuerzas de seguridad ejecutan controles migratorios y vehiculares rigurosos.

Las autoridades policiales confirmaron que la presencia de los grupos tácticos y de inteligencia se extenderá a otros puntos críticos de la frontera para cerrar el paso a los operadores del crimen organizado que operan en la región.

Las investigaciones continúan en curso mientras los uniformados mantienen el cerco en la línea limítrofe para dar con el paradero de los sospechosos.

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