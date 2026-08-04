Caso maletas: Policía confirma libertad del exjuez Hebert Zeballos

El gobernador del penal de Palmasola, Juan Carlos Carrales, confirmó que el exjuez Hebert Zeballos Domínguez fue puesto en libertad, luego de que el recinto penitenciario fuera notificado con un segundo mandamiento de libertad emitido por la autoridad competente.

Carrales explicó que, antes de ejecutar la orden judicial, se verificó que Zeballos no tuviera otro proceso pendiente que impidiera su salida.

“Hemos sido notificados también con el segundo mandamiento de libertad, siguiendo el procedimiento establecido y verificando que no existiera algún otro proceso pendiente, se ha dado cumplimiento a la disposición emanada por la autoridad competente”, señaló.

Tenía dos causas abiertas

De acuerdo con la información brindada por el gobernador de Palmasola, Zeballos tenía dos casos y en ambos se emitieron mandamientos de libertad.

“El día de hoy llegó la orden judicial del segundo caso. Él tenía establecidos dos casos, en los cuales en ambos ha sido puesto en libertad”, indicó Carrales.

La autoridad penitenciaria remarcó que toda disposición judicial emanada por autoridad competente es de cumplimiento obligatorio.

Cumplieron los procedimientos internos

Carrales detalló que, una vez recibida la orden, se procedió al llenado de los formularios correspondientes y a la revisión de los registros internos del penal.

“En este caso se han cumplido los procedimientos establecidos, el llenado de los formularios correspondientes y la persona ha sido puesta en libertad”, afirmó.

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