Consternación en Sorata: Investigan nuevo infanticidio en La Paz

La Fiscalía Departamental de La Paz inició una investigación por el delito de infanticidio tras el hallazgo de un recién nacido sin vida en inmediaciones del río San Cristóbal, en el municipio de Sorata, departamento de La Paz.

El fiscal departamental, Luis Carlos Torrez, informó que el Ministerio Público activó las pesquisas de manera inmediata y colectó los primeros elementos indiciarios dentro del caso.

“La Fiscalía de La Paz inició las investigaciones de manera inmediata y colectó elementos indiciarios como el acta de acción directa, el acta de levantamiento legal del cadáver, el muestrario fotográfico, el registro del lugar del hecho y el acta de autopsia médico-legal realizada por el Instituto de Investigaciones Forenses”, explicó Torrez.

Vecina alertó a la Policía

El fiscal del caso, Eduardo Romero Márquez, informó que el hecho fue conocido luego de que personal policial recibiera una llamada telefónica de una vecina del sector del río San Cristóbal, a la altura del puente del municipio de Sorata.

La mujer alertó sobre la presencia del cuerpo del recién nacido, por lo que efectivos policiales se trasladaron hasta el lugar para verificar la denuncia.

Autopsia establece causa de muerte

Tras confirmarse el hallazgo, se realizó el levantamiento legal del cadáver y posteriormente la autopsia médico-legal a cargo del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF).

De acuerdo con el informe, la causa de muerte fue edema pulmonar, compresión cervical y asfixia mecánica por estrangulamiento. Además, se estableció un tiempo aproximado de fallecimiento de entre cuatro y cinco días.

Buscan al autor o autora

El Ministerio Público informó que las investigaciones continúan con el objetivo de identificar y dar con el paradero del autor o autora del crimen.

La Fiscalía colecta indicios y realiza las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

Reporte Nacional

Según el reporte nacional del Ministerio Público, Bolivia registra 18 víctimas de infanticidio entre el 1 de enero y el 4 de agosto de 2026. El departamento con mayor incidencia es Cochabamba, con 7 casos, seguido de Santa Cruz con 5. La Paz y Tarija reportan 2 casos cada uno, mientras que Chuquisaca y Potosí registran 1 caso respectivamente. En tanto, Pando, Beni y Oruro no presentan víctimas en el periodo señalado.

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