Cuatro puntos de trabajo marcan la hoja de ruta del 50/50

El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, informó que el Gobierno y representantes técnicos de siete gobernaciones avanzaron en la definición de una hoja de ruta para implementar la agenda 50/50, que busca una nueva relación financiera y competencial entre el nivel central y los gobiernos subnacionales.

Según explicó, la reunión permitió identificar cuatro puntos centrales de trabajo: levantar las condicionalidades del gasto, revisar los criterios de distribución de ingresos, aplicar mecanismos de alivio de deuda y desmontar normas que profundizaron el centralismo.

“Ha sido una reunión muy productiva”, afirmó Espinoza, al señalar que el documento final aún estaba en revisión y se prevé que sea validado por los nueve gobernadores y el presidente Rodrigo Paz en un encuentro político.

Condicionalidad del gasto

El primer eje abordado fue la eliminación de gastos condicionados que, según el ministro, fueron impuestos a las gobernaciones durante anteriores gestiones.

Espinoza mencionó como ejemplos el pago del bono de vacunación y los prediarios, obligaciones que, en criterio del Gobierno, limitaron la autonomía departamental al obligar a las regiones a usar recursos propios en gastos definidos desde el nivel central.

“Estas condicionalidades de gasto no pueden seguir adelante”, sostuvo el ministro, al indicar que existen propuestas de ley que deberán ser consensuadas y armonizadas.

Nuevos criterios de distribución

El segundo punto está relacionado con la forma en que se distribuirán los ingresos hacia gobernaciones y, posteriormente, municipios.

Espinoza explicó que actualmente el principal criterio de distribución es la población, pero sostuvo que también deben incorporarse otros factores como el esfuerzo fiscal, la capacidad de recaudación, la eficiencia, la justicia distributiva y la estabilidad de las cuentas públicas.

“El mayor criterio hoy es la población, pero esto también tiene que tener algún contrabalance”, señaló.

Alivio de deuda para regiones

El tercer eje plantea mecanismos de alivio de deuda para gobiernos subnacionales.

El ministro indicó que varias gobernaciones y alcaldías enfrentan problemas de liquidez porque el pago de deudas consume gran parte de sus ingresos, situación que dificulta la gestión de las nuevas autoridades.

En ese marco, recordó que el Gobierno incluyó en la Ley del Presupuesto un programa de readecuación financiera, que permitirá a las gobernaciones adherirse voluntariamente para reprogramar deudas con entidades financieras y entidades del Estado.

“Esto va a permitir que las gobernaciones que quieran adherirse puedan tener un alivio en su liquidez”, explicó.

Revisión de normas centralistas

El cuarto punto apunta a revisar y desmontar la arquitectura legal que, según Espinoza, restringió las autonomías durante los últimos años.

El ministro cuestionó la Ley de Autonomías, a la que calificó como una norma que terminó limitando la capacidad de gestión de gobernaciones y alcaldías.

Dijo que será necesario identificar leyes, decretos y otras disposiciones que restringieron libertades presupuestarias, capacidades administrativas y generación de ingresos. Algunas normas, afirmó, deberán modificarse y otras podrían ser abrogadas.

Proceso gradual, no una sola norma

Espinoza aclaró que el 50/50 no será aplicado de manera inmediata mediante una sola ley, sino como un proceso gradual y ordenado.

“El 50/50 no es un hecho de una norma o de una decisión política que se pueda dar de la noche a la mañana”, afirmó.

El ministro sostuvo que el presidente Paz tiene el compromiso de que el desarrollo del país parta desde las regiones, pero remarcó que este proceso debe hacerse con reglas claras y sin generar nuevas restricciones a los gobiernos subnacionales.

Primeros resultados podrían ir al presupuesto 2027

Espinoza adelantó que algunos cambios podrían incorporarse en el Presupuesto General del Estado 2027 o en leyes conexas.

Señaló que la propuesta presupuestaria debe presentarse hasta el 30 de octubre, por lo que el Gobierno espera avanzar en medidas relacionadas con la condicionalidad del gasto, criterios de distribución y alivio de deuda.

El ministro enfatizó que el objetivo no es trasladar recursos para sostener burocracias regionales, sino mejorar la relación entre el Gobierno central y los gobiernos subnacionales para que los beneficios lleguen a la población.

“Salud y educación son dos problemas importantes”, afirmó al señalar las áreas donde podrían verse los principales impactos.

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