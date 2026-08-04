Hallan sin vida a un hombre de 31 años en Villa Tunari: La autopsia revela que murió por un disparo en la cabeza

Un trágico hecho de sangre sacude al municipio de Villa Tunari, en el Trópico de Cochabamba. Un hombre identificado como Evo Morales Mayta, de 31 años, fue encontrado sin vida al interior de un vehículo en la localidad de Nueva Tocoya. Lo que en un principio se presumió como un deceso vinculado a problemas de salud, dio un giro radical tras la autopsia legal, que confirmó que la víctima falleció a causa de un traumatismo craneoencefálico provocado por un proyectil de arma de fuego.

De acuerdo con el informe oficial de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Villa Tunari, el caso se conoció la noche del domingo 2 de agosto de 2026, a horas 23:00, cuando el padre de la víctima, Mario Morales Colque, se apersonó a las dependencias policiales para formalizar la denuncia.

El progenitor indicó que su hijo había salido de su domicilio con rumbo a su chaco el pasado viernes 31 de julio. Al notar su ausencia prolongada, el domingo por la mañana decidió acudir a buscarlo a su propiedad ubicada en el sindicato Carmen Pampa.

Al llegar al lugar, los familiares se conmovieron al hallar el cuerpo sin vida de Evo Morales al interior de una vagoneta plateada sin placa de circulación, tendido junto a bolillos de madera. Inicialmente, se consideró que el deceso podría estar relacionado con antecedentes de ataques epilépticos que padecía el joven. Sin embargo, las evidencias físicas en el sitio del suceso alertaron a las autoridades sobre la presencia de una herida frontal en la cabeza y un avanzado estado de putrefacción que databa de aproximadamente dos días.

Giro en la investigación: muerte por arma de fuego

Tras el levantamiento legal del cadáver y su posterior traslado a la morgue, la fiscal de materia dispuso la realización de la autopsia de ley correspondiente.

El examen forense estuvo a cargo del Dr. Rafael Herlan Álvarez Rojas en el Hospital de Tercer Nivel de Villa Tunari. El informe médico legal descartó por completo la hipótesis inicial y reveló una realidad violenta: la causa de muerte fue laceración de masa encefálica, fractura de bóveda y base de cráneo, producto de un traumatismo encéfalo craneano penetrante por proyectil de arma de fuego.

La División de Homicidios de la Felcc continúa recolectando elementos probatorios, realizando entrevistas policiales y levantando el muestrario fotográfico necesario para esclarecer las circunstancias del crimen, identificar a los autores y determinar los móviles de este homicidio que enluta a una familia en el trópico cochabambino.

Hallan sin vida a un hombre de 31 años en Villa Tunari: la autopsia revela que murió por un disparo en la cabeza. Foto: Felcc.

Mira la programación en Red Uno Play