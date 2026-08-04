Rápida intervención policial frustra robo a pasajera de micro en plena avenida Barrientos

En una oportuna acción policial, efectivos de la patrulla "Cobras" de la Patrulla de Auxilio y Cooperación Ciudadana (P.A.C.) lograron la aprehensión de un antisocial que momentos antes había perpetrado el robo de un teléfono móvil bajo la modalidad de arrebato en inmediaciones de la avenida Barrientos y la calle Pulacayo.

De acuerdo con el reporte oficial, el hecho se registró la noche del lunes 3 de agosto, aproximadamente a las 19:50 horas. Durante labores de patrullaje preventivo a pie sobre la mencionada avenida, los uniformados advirtieron la presencia de un hombre que corría en actitud sospechosa.

Ante la alerta, los agentes iniciaron una persecución a pie que culminó al interior de un mercado cercano, donde el sospechoso fue interceptado y reducido.

Al realizarle el cacheo de seguridad, el individuo —identificado como Mauricio G. A., de 36 años— tenía en su poder un teléfono celular marca Samsung Galaxy A21s de color plomo, cuya procedencia no supo justificar de manera coherente.

Cuando los efectivos sacaban al retenido del mercado hacia la intersección de la avenida Barrientos y Pulacayo, se hizo presente la propietaria del aparato, Claudia A. R. C., de 33 años.

La víctima reconoció plenamente al sujeto y relató que momentos antes se encontraba a bordo de un micro cuando el antisocial irrumpió en el vehículo de transporte público para arrebatarle el celular de las manos de manera violenta, dándose a la fuga de inmediato. Para confirmar la propiedad del objeto, la afectada procedió a desbloquear el dispositivo en el lugar introduciendo su patrón de seguridad ante la presencia policial.

Tras verificar la flagrancia del delito, se procedió a la aprehensión formal de Mauricio G. A. A horas 21:30, el sindicado y el bien recuperado fueron conducidos y entregados en las dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) Central. El caso quedó formalmente a disposición de la División Propiedades.

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