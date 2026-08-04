En medio de la investigación por los asesinatos, San Matías estrena nuevo comandante policial

En medio de las investigaciones por los asesinatos registrados en San Matías, la Policía Boliviana designó a un nuevo comandante para ese municipio y desplazó a 60 efectivos de distintas unidades con el objetivo de reforzar la seguridad y apoyar las pesquisas sobre los hechos de violencia que mantienen en alerta a la población.

Durante sus primeras declaraciones, Erland Rufino explicó que el contingente policial ya se encuentra trabajando en el municipio.

Erland Carmelo Rufino, Comandante del Municipio de San Matías

"Mi persona ha sido designada como comandante de San Matías y es así que en horas de la mañana, a cargo de 60 efectivos policiales de diferentes unidades, nos hemos hecho presentes en el municipio de San Matías a objeto de coadyuvar en las investigaciones que están realizando a consecuencia de los casos acontecidos", manifestó Rufino.

El comandante aclaró que su designación responde a una reorganización interna de la institución policial con el objetivo de fortalecer el servicio en la zona, descartando que se trate de una medida permanente.

"El motivo del cambio es por mejoras de servicio. A la vez, el comandante que he relevado se va a quedar acá todo este tiempo para coordinar. Los cambios no van a ser permanentes; habrá un determinado tiempo para poder relevarse por otra persona", explicó.

Asimismo, Rufino envió un mensaje de tranquilidad a los habitantes de San Matías y anunció que se intensificarán los operativos y controles policiales. "Decir a la población que se sienta tranquila. Efectivamente se llevarán diferentes controles en el municipio, pero siempre con el fin de precautelar la seguridad del ciudadano", afirmó.

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