Incendio de magnitud afecta al Bosquecillo de Pura Pura

Un incendio de magnitud considerable se registró en las últimas horas en el Bosquecillo de Pura Pura, en La Paz.

De acuerdo con el reporte desde el lugar, el fuego se encuentra en un sector alejado y de difícil acceso, lo que complica el ingreso de equipos de emergencia y personal municipal.

Alcaldía busca llegar al punto del fuego

Según el reporte, personal de bomberos y de la Alcaldía de La Paz se encontraba en la zona tratando de ubicar el lugar exacto del incendio y buscando una ruta para llegar hasta el punto donde se registra la quema.

Hasta la tarde, el fuego continuaba activo y la humareda era visible desde sectores cercanos.

De momento, no se informó oficialmente sobre la causa del incendio ni sobre la cantidad árboles afectados.

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