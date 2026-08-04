Arrestan a dos presuntos sospechosos por el asesinato de policía en Ascensión de la Frontera

Nuevos resultados se suman al caso del efectivo acribillado en la provincia Ángel Sandoval, donde aprehendieron a dos sospechosos por el asesinato de un policía en Ascensión de la Frontera y encontraron evidencias en sus celulares. La intervención fue ejecutada por la Policía Boliviana en el municipio de San Matías, en el marco del despliegue enfocado en dar con todos los involucrados en la emboscada que cobró la vida del subteniente Yerson Salazar Aliendres.

Identificación por tatuajes y secuestro de pruebas

De acuerdo con los informes de inteligencia, los dos aprehendidos presuntamente formarían parte de la estructura criminal vinculada al hecho de sangre y fueron interceptados mientras se desplazaban a bordo de una motocicleta.

De acuerdo a los investigadores, marcas distintivas y tatuajes en sus cuerpos resultaron determinantes para que los investigadores lograran ubicarlos. Durante el procedimiento, las fuerzas del orden secuestraron sus teléfonos celulares, donde se halló información crucial que será sometida a peritajes técnicos para determinar su grado de participación en el crimen y otros hechos delictivos de la zona.

Estos arrestos se suman a la aprehensión previa de Luis Andrés C. A., remitido al Ministerio Público, y al hallazgo de la pista clandestina con la avioneta Cessna e insumos en la zona.

Las unidades tácticas de la Policía Boliviana, en coordinación con fuerzas de Brasil y con el apoyo del contingente desplazado desde El Trompillo, mantienen un férreo cerco fronterizo para capturar al principal cabecilla prófugo, Adán Licer Olivera Barbery, alias ‘El Grillo’.

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