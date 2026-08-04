Urgente: Reportan incendio forestal de magnitud en Pura Pura

Un incendio forestal de magnitud afecta desde la tarde de este martes al Bosquecillo de Pura Pura, en el sector A del área protegida, en La Paz.

El reporte fue recibido cerca de las 15:30, según informó el capitán Martín Gelmin, de la Junta Departamental de Bomberos Voluntarios de La Paz. Desde entonces, bomberos, personal municipal y guardaparques realizan labores para contener el fuego.

“Tuvimos el reporte de un incendio declarado acá en el área protegida Pura Pura, en el sector A, por primera vez a las 3:30 de la tarde. De inmediato hemos desplazado personal al lugar”, informó Gelmin.

Zona de difícil acceso

El capitán explicó que las labores se complican por la topografía accidentada, el viento y la presencia de material combustible pesado, como hojas secas y ramas.

Además, señaló que el ingreso de vehículos cisterna y carros bomberos está restringido debido a obras que se ejecutan en la ciclovía del denominado parque lineal.

“Es un lugar muy poco accesible. La topografía accidentada hace que sea difícil el control. También estamos haciendo en su mayoría ataque directo y manual, puesto que por obras no hay acceso vehicular”, indicó.

El equipo periodístico que llegó al lugar reportó que tuvo que caminar entre 45 y 50 minutos para alcanzar el sector afectado, debido a la falta de acceso vehicular y a la presencia de promontorios de tierra.

Fuego se reactivó pese al trabajo de bomberos

Los equipos de emergencia trabajaron durante varias horas para sofocar las llamas, pero uno de los puntos volvió a reactivarse durante la noche.

“Desafortunadamente, cuando ya se ha trabajado tantas horas, se ha vuelto a reactivar este punto. Esperemos contar con un poquito de ayuda para poder acabar con esto”, señaló el capitán.

Hasta el momento, se reportó el uso de aproximadamente 25.000 litros de agua en las tareas de control. Participan la Policía Boliviana, el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, mediante el GAEM y guardaparques, además de bomberos voluntarios.

Área afectada aún en evaluación

De manera preliminar, el capitán Gelmin indicó que se habían contabilizado 1,5 hectáreas afectadas, aunque advirtió que esa cifra podía incrementarse debido a la propagación del fuego.

“Al momento hemos contabilizado 1,5 hectáreas afectadas, pero esa cantidad se va a incrementar”, señaló.

Vegetación seca y viento complican control

El incendio continúa generando preocupación porque se registra en un área protegida con vegetación seca, lo que facilita la propagación de las llamas.

Durante la transmisión, se observó cómo el fuego se reactivaba y avanzaba por sectores con ramas y hojas secas, obligando al equipo periodístico a alejarse por seguridad.

Los bomberos permanecen en el lugar realizando ataques manuales para evitar que el fuego se expanda a más sectores del Bosquecillo de Pura Pura.

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