Cuatro arrestados por caso de presunto reclutamiento para guerra en Rusia

Las autoridades policiales aprehendieron a cuatro personas tras un allanamiento ejecutado por el Ministerio Público en el marco del caso de presunto reclutamiento de ciudadanos bolivianos.

Sobre el tema, el jurista José Islas sostuvo que su defendido, Amador M., no captó gente para el conflicto bélico, indicó que “no es que los estaban llevando a la guerra, sino que era el tema de logística y apoyo, y le estaban pagando”, afirmó.

Preocupación por el estado de los arrestados

La defensa legal advirtió que entre los arrestados figuran ciudadanos en un estado delicado de salud que requieren atención médica urgente.

En ese marco, Islas denunció que “hay dos personas que están con cáncer y hacen diálisis”, por lo que cuestionó que la investigación se está llevando de forma objetiva.

El jurista enfatizó que los afectados no guardan ninguna relación directa con los hechos indagados ni han suscrito documentación comprometedora. Por ello, remarcó que “lo que tiene que pasar con las personas arrestadas es que le den su cese de arresto”, ya que fueron retenidas únicamente por encontrarse en los inmuebles intervenidos.

Presentación voluntaria bajo garantías

El abogado confirmó que el señalado como reclutador se presentará ante la justicia para aportar con la documentación correspondiente y esclarecer los hechos. Islas concluyó señalando que Amador M. "quiere tener todas las garantías para poder presentarse y someterse a la investigación" con el fin de colaborar con el Ministerio Público.

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