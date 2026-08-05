Arrestan a dos brasileños en San Matías por presunta relación con crimen de subteniente Salazar

En el marco de los operativos contra el crimen organizado en la zona fronteriza de San Matías, la Policía arrestó a dos ciudadanos brasileños que circulaban a bordo de una motocicleta en la comunidad Ascensión de la Frontera.

Según información preliminar, los extranjeros estarían presuntamente relacionados con la investigación por la muerte del subteniente Yerson Salazar, hecho que movilizó a las unidades policiales en esta región fronteriza.

Durante el procedimiento, los efectivos encontraron mensajes considerados sospechosos en los teléfonos celulares de los aprehendidos, dispositivos que serán analizados por los investigadores para establecer si existe algún vínculo con el hecho delictivo.

Los dos ciudadanos fueron trasladados hasta dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), donde continuarán las investigaciones y se determinará su situación jurídica. La Policía no descarta que puedan surgir nuevos elementos dentro del proceso investigativo.

Mira la programación en Red Uno Play