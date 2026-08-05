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Por dólar flexible electrodomésticos suben 5% y comerciantes reportan caída en ventas

El incremento afecta a productos de línea blanca, línea negra, celulares y equipos de sonido; vendedores aseguran que, aunque el dólar baje, los mayoristas mantienen los nuevos precios.

Juan Marcelo Gonzáles

04/08/2026 20:44

Agregar Reduno en
Foto: Venta de electrodomesticos
La Paz

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Comerciantes reportaron un incremento de hasta 5% en productos de línea blanca y línea negra, debido al impacto del dólar flexible en los costos de importación y distribución.

Según los vendedores, el alza se aplicó durante la última semana y afecta a distintos productos, desde electrodomésticos pequeños hasta televisores, celulares y equipos de sonido.

“Han subido las cosas. La anterior semana ya ha subido demasiado, casi el 5% por cada producto”, señaló una comerciante.

Subida generalizada

El incremento no se limita a un solo rubro. De acuerdo con los comerciantes, la tendencia al alza alcanza a varios sectores vinculados a productos importados.

“En realidad todo, línea blanca, electrodomésticos, celulares, todo. A todos los gremios nos afecta, a todos los sectores”, indicaron.

Entre los productos con variación de precio figuran televisores, parlantes, equipos de sonido y otros artículos de uso doméstico.

Precios ya no bajan aunque baje el dólar

Los vendedores aseguran que, pese a que la cotización del dólar registró una baja en los últimos días, los productos no retornan a sus precios anteriores.

Explicaron que los mayoristas entregan la mercadería con un nuevo costo y luego mantienen ese precio, aunque la divisa fluctúe.

“Una vez que los mayoristas nos traen a un precio elevado, ahí lo mantienen. Eso es lo lamentable para nuestro negocio, no nos bajan y las ventas van disminuyendo”, señaló una comerciante.

Televisores y parlantes con nuevos costos

En la zona de la prolongación Baltasar Alcázar, comerciantes reportaron incrementos en televisores y equipos de sonido.

Un televisor de 50 pulgadas, que antes se comercializaba en alrededor de Bs 3.000, ahora llega a costar aproximadamente Bs 3.400.

En el caso de parlantes de marcas como JBL o Bose, algunos productos que antes se vendían en Bs 2.500 ahora pueden llegar a Bs 3.500, según el reporte de vendedores.

Usuarios preocupados

El alza genera preocupación entre compradores, especialmente porque estos productos suelen adquirirse para el hogar, el trabajo o emprendimientos.

Los comerciantes advierten que la subida de precios golpea directamente a las ventas, debido a que muchas personas consultan, comparan costos y postergan sus compras ante los nuevos precios.

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