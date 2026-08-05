Felcn destruye seis fábricas móviles de sustancias controladas en el trópico de Cochabamba

En el marco de las operaciones continuas de interdicción al narcotráfico, personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) ejecutó un operativo estratégico en el departamento de Cochabamba, logrando desarticular e incinerar seis fábricas móviles dedicadas a la producción de sustancias controladas.

Las acciones se desarrollaron mediante un extenso patrullaje táctico en la Central Paracti, Sindicato Itiripampa, perteneciente al Municipio de Villa Tunari de la Provincia Chapare. Durante las labores de búsqueda e incursión en la zona, los efectivos antidrogas detectaron y neutralizaron la infraestructura clandestina utilizada para el procesamiento de droga.

Resultados del operativo

Como saldo de la intervención en el trópico cochabambino, la Felcn concretó las siguientes afectaciones al crimen organizado:

Destrucción e incineración: 6 fábricas móviles de elaboración de pasta base de cocaína.

Incautación y destrucción: 850 litros de cocaína líquida en proceso.

Sustancias químicas: Decomiso e inutilización de diversos precursores sólidos y líquidos empleados en la cadena de producción del alcaloide.

Con estas acciones, la Felcn reafirma su compromiso de continuar fortaleciendo los operativos de control y lucha frontal contra el narcotráfico en todo el territorio nacional.

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