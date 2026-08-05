Hallan placas brasileras abandonadas por presuntos sicarios en la frontera

En medio de los intensos operativos desplegados tras la emboscada a una patrulla policial en Ascención de la frontera en Santa Cruz, las unidades especializadas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), el Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI) y los grupos tácticos Delta de Cochabamba y Santa Cruz conformaron un equipo conjunto para ejecutar operaciones urbanas y rurales en el municipio de San Matías.

De acuerdo a las autoridades, durante una de estas incursiones en la localidad de San Antonio de la Sierra (comunidad Las Petas), los efectivos hallaron dos placas de circulación de nacionalidad brasilera, las cuales son analizadas para verificar si cuentan con reporte de robo en Bolivia o en el extranjero.

Hipótesis del escape

Los investigadores manejan la hipótesis de que los sicarios habrían abandonado las matrículas en esta zona estratégica con la intención de despistar a las patrullas, evadir el cerco policial y salir del territorio nacional. “Estamos a menos de 5 kilómetros de la delimitación entre Bolivia y Brasil, toda la labor que estamos realizando es de patrullaje y resguardo”, precisaron los mandos a cargo del operativo, al enfatizar que cada elemento colectado sigue el tracto procedimental correspondiente para evitar cualquier vicio de nulidad en el proceso penal.

Este avance en la zona limítrofe se suma a las recientes aprehensiones de sospechosos interceptados en motocicleta con presunta evidencia en sus celulares, así como a la detención de Luis Andrés C. A. Las unidades de élite mantienen la presión operativa en toda la franja fronteriza para lograr la captura de Adán Licer Olivera Barbery, alias ‘El Grillo’, identificado como el principal cabecilla de la estructura criminal.

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