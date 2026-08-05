Dólar flexible: Bolsas de comida para perros suben hasta Bs 100

La comida para mascotas también registra incrementos en sus precios. Según comerciantes, una bolsa de alimento para perros de 15 kilos subió entre Bs 50 y Bs 100, dependiendo de la marca y del proveedor.

“Ha incrementado bastante. Por lo menos podría decir que por bolsa ha subido de 50 bolivianos a 100 bolivianos”, señaló una vendedora.

Productos importados llegan con nuevos precios

El alza afecta principalmente a productos para perros y gatos que llegan del exterior, debido a que los costos de importación están ligados al dólar.

“Bastante, la verdad, al menos con los productos que son del exterior ha llegado con un precio ya diferente al que teníamos hace tiempo”, indicó una comerciante.

Bloqueos también afectaron el abastecimiento

Los vendedores señalaron que el problema no comenzó únicamente con la subida del dólar, sino también con los bloqueos y el cierre de carreteras, que dificultaron la llegada de mercadería.

“Incluso desde el momento de los bloqueos, que teníamos el cierre de carreteras, desde ese momento ya ha sido afectado. No teníamos incluso producto para vender a nuestros clientes”, explicaron.

Otros productos para mascotas también suben

Además del alimento seco para perros y gatos, otros artículos para mascotas también registran variaciones de precio.

Los comerciantes advierten que, mientras se mantenga la inestabilidad del dólar y los problemas de abastecimiento, los productos importados podrían continuar con precios elevados.

Preocupación en hogares con mascotas

El incremento genera preocupación entre las familias que tienen perros y gatos, ya que la alimentación de sus mascotas forma parte de los gastos mensuales del hogar.

Los vendedores indican que muchos clientes preguntan por opciones más económicas o reducen la cantidad de compra ante los nuevos precios.

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