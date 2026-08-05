El Alto: Intervienen vivienda en donde presuntamente reetiquetaban cerveza

La Policía y la Intendencia Municipal de El Alto intervinieron una vivienda ubicada en la avenida Final Cochabamba, en el Distrito 3, donde presuntamente se realizaba el reetiquetado de bebidas alcohólicas.

De acuerdo con el reporte policial, el operativo se ejecutó tras denuncias de vecinos e información procesada por personal de inteligencia.

“Se ha logrado identificar este inmueble donde, de acuerdo a la información que se tiene, realizaban el expendio, venta y comercialización de bebidas alcohólicas, en este caso cerveza, que serían botellas reetiquetadas”, informó un jefe policial.

Hallan capuchones y botellas reetiquetadas

Durante la intervención, las autoridades evidenciaron la presencia de botellas que aparentemente estaban siendo reetiquetadas para su posterior comercialización.

Además, en la revisión del inmueble se encontraron cerca de 40.000 capuchones, que presuntamente iban a ser utilizados en las botellas de cerveza.

“Al momento de realizar la revisión al interior, se ha logrado identificar casi 40.000 capuchones que tendrían que ser utilizados en estas botellas”, señaló la autoridad policial.

Investigan posible adulteración

La Policía maneja como hipótesis que las bebidas alcohólicas eran adulteradas y posteriormente comercializadas con etiquetas de una marca conocida.

“Esa es la hipótesis que tenemos al momento, que esta cerveza sería adulterada, utilizando para su comercialización final las etiquetas de la empresa CBN Paceña”, indicó.

Felcc evalúa acciones legales

Personal de la Felcc se hizo presente en el lugar para realizar la evaluación correspondiente y definir las acciones legales contra las personas presuntamente involucradas.

La autoridad policial indicó que el caso podría investigarse por afectación a la salud pública, debido al riesgo que representa la comercialización de bebidas alcohólicas adulteradas.

“Se está manejando que es comercialización de cerveza y se está causando un daño a la salud pública de nuestra sociedad”, señaló.

Las autoridades anunciaron que se iniciará la acción directa correspondiente mientras continúa la investigación para establecer responsabilidades

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